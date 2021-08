Korn Ferry Nationwide Children’s Hospital Championship Scores

Saturday At Ohio State University Scarlet Course Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 Third Round Vincent Whaley…

Saturday At Ohio State University Scarlet Course Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 Third Round

Vincent Whaley 68-65-65_198

Stephan Jaeger 63-69-66_198

David Lipsky 63-69-67_199

Adam Svensson 67-68-65_200

Roberto Díaz 66-68-67_201

Paul Barjon 68-68-66_202

Ben Kohles 69-68-66_203

John Huh 68-69-66_203

Peter Uihlein 68-68-67_203

Bronson Burgoon 67-69-67_203

Taylor Montgomery 67-66-70_203

Brent Grant 66-72-66_204

Dawie van der Walt 70-68-66_204

Sahith Theegala 67-71-66_204

Aaron Baddeley 68-69-67_204

Ryan Armour 66-71-67_204

Kiradech Aphibarnrat 68-69-67_204

Alex Smalley 70-67-67_204

Brandon Wu 67-69-68_204

Taylor Moore 67-69-68_204

Cameron Young 69-66-69_204

Callum Tarren 66-68-70_204

Joshua Creel 68-66-70_204

Michael Gligic 71-68-66_205

Stuart Macdonald 67-70-68_205

Joseph Bramlett 72-64-69_205

Brett Drewitt 69-65-71_205

Paul Haley II 67-67-71_205

Satoshi Kodaira 69-64-72_205

Chad Ramey 69-70-67_206

Sebastian Cappelen 70-68-68_206

Christiaan Bezuidenhout 70-67-69_206

Scott Gutschewski 69-67-70_206

Rhein Gibson 66-67-73_206

Patrick Fishburn 67-66-73_206

Bo Van Pelt 65-68-73_206

Curtis Luck 66-67-73_206

Greyson Sigg 67-72-68_207

Shad Tuten 67-71-69_207

Justin Lower 67-71-69_207

Evan Harmeling 68-69-70_207

Max Greyserman 66-71-70_207

Camilo Villegas 66-70-71_207

Rafael Campos 72-67-69_208

Lucas Herbert 69-70-69_208

Bo Hoag 69-69-70_208

David Lingmerth 71-66-71_208

Dylan Wu 69-68-71_208

Robby Shelton 69-70-70_209

Chase Seiffert 72-67-70_209

Chris Baker 71-68-70_209

Taylor Pendrith 68-71-70_209

Bill Haas 68-69-72_209

Ryan McCormick 69-68-72_209

Vince India 67-68-74_209

Aaron Rai 71-63-75_209

Charlie Saxon 70-69-71_210

Andrew Novak 69-70-71_210

Austin Smotherman 68-71-71_210

Tag Ridings 71-68-71_210

Dawson Armstrong 72-66-74_212

Billy Kennerly 69-69-74_212

Lee Hodges 66-71-75_212

Joey Garber 70-69-74_213

Matthias Schwab 68-71-75_214

