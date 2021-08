Korn Ferry Nationwide Children’s Hospital Championship Par Scores

Friday At Ohio State University Scarlet Course Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 Second Round David Lipsky…

David Lipsky 63-69_132 -10

Stephan Jaeger 63-69_132 -10

Curtis Luck 66-67_133 -9

Satoshi Kodaira 69-64_133 -9

Patrick Fishburn 67-66_133 -9

Bo Van Pelt 65-68_133 -9

Vincent Whaley 68-65_133 -9

Taylor Montgomery 67-66_133 -9

Rhein Gibson 66-67_133 -9

Paul Haley II 67-67_134 -8

Joshua Creel 68-66_134 -8

Roberto Díaz 66-68_134 -8

Callum Tarren 66-68_134 -8

Aaron Rai 71-63_134 -8

Brett Drewitt 69-65_134 -8

Vince India 67-68_135 -7

Adam Svensson 67-68_135 -7

Cameron Young 69-66_135 -7

Joseph Bramlett 72-64_136 -6

Taylor Moore 67-69_136 -6

Scott Gutschewski 69-67_136 -6

Bronson Burgoon 67-69_136 -6

Peter Uihlein 68-68_136 -6

Camilo Villegas 66-70_136 -6

Brandon Wu 67-69_136 -6

Paul Barjon 68-68_136 -6

Alex Smalley 70-67_137 -5

Dylan Wu 69-68_137 -5

Kiradech Aphibarnrat 68-69_137 -5

Christiaan Bezuidenhout 70-67_137 -5

Aaron Baddeley 68-69_137 -5

Ryan Armour 66-71_137 -5

Max Greyserman 66-71_137 -5

Stuart Macdonald 67-70_137 -5

Ben Kohles 69-68_137 -5

John Huh 68-69_137 -5

Ryan McCormick 69-68_137 -5

Evan Harmeling 68-69_137 -5

Lee Hodges 66-71_137 -5

David Lingmerth 71-66_137 -5

Bill Haas 68-69_137 -5

Billy Kennerly 69-69_138 -4

Bo Hoag 69-69_138 -4

Sebastian Cappelen 70-68_138 -4

Sahith Theegala 67-71_138 -4

Justin Lower 67-71_138 -4

Dawson Armstrong 72-66_138 -4

Dawie van der Walt 70-68_138 -4

Shad Tuten 67-71_138 -4

Brent Grant 66-72_138 -4

Taylor Pendrith 68-71_139 -3

Matthias Schwab 68-71_139 -3

Lucas Herbert 69-70_139 -3

Michael Gligic 71-68_139 -3

Joey Garber 70-69_139 -3

Tag Ridings 71-68_139 -3

Chris Baker 71-68_139 -3

Chad Ramey 69-70_139 -3

Greyson Sigg 67-72_139 -3

Austin Smotherman 68-71_139 -3

Andrew Novak 69-70_139 -3

Chase Seiffert 72-67_139 -3

Rafael Campos 72-67_139 -3

Charlie Saxon 70-69_139 -3

Robby Shelton 69-70_139 -3

The following players failed to make the cut.

Tom Lewis 69-71_140 -2

Trey Mullinax 72-68_140 -2

Kurt Kitayama 69-71_140 -2

Beau Hossler 70-70_140 -2

Nick Hardy 69-71_140 -2

Jim Knous 72-68_140 -2

Sam Saunders 72-68_140 -2

William McGirt 66-74_140 -2

Danny Lee 71-69_140 -2

Nicholas Lindheim 71-69_140 -2

Tom Whitney 71-69_140 -2

Seung-Yul Noh 71-69_140 -2

Kyle Reifers 71-69_140 -2

Ryan Brehm 69-71_140 -2

Mark Hubbard 69-71_140 -2

Scott Harrington 68-72_140 -2

David Skinns 70-70_140 -2

Fabián Gómez 70-70_140 -2

Robert MacIntyre 68-72_140 -2

Stephen Franken 72-69_141 -1

Erik Barnes 70-71_141 -1

Wes Roach 70-71_141 -1

Brad Hopfinger 69-72_141 -1

Kris Ventura 73-68_141 -1

Ben Martin 72-69_141 -1

Dominic Bozzelli 75-66_141 -1

Zecheng Dou 72-69_141 -1

Sean O’Hair 70-71_141 -1

Davis Riley 73-68_141 -1

J.J. Spaun 72-69_141 -1

Ollie Schniederjans 72-69_141 -1

Patrick Rodgers 75-67_142 E

Rob Oppenheim 69-73_142 E

Mark Anderson 71-71_142 E

Harry Hall 65-77_142 E

Jared Wolfe 72-70_142 E

Seth Reeves 70-72_142 E

George Cunningham 72-70_142 E

Greg Chalmers 74-68_142 E

David Hearn 72-70_142 E

Dan McCarthy 70-72_142 E

David Kocher 70-72_142 E

Braden Thornberry 72-70_142 E

Rafa Cabrera Bello 73-69_142 E

Akshay Bhatia 70-72_142 E

Theo Humphrey 74-69_143 +1

Josh Teater 73-70_143 +1

George McNeill 70-73_143 +1

Kevin Dougherty 70-73_143 +1

Kevin Roy 74-69_143 +1

Ted Potter, Jr. 70-73_143 +1

Hayden Buckley 72-71_143 +1

Max McGreevy 71-72_143 +1

Will Gordon 72-71_143 +1

Tommy Gainey 72-72_144 +2

Austin Cook 72-72_144 +2

Zack Sucher 72-72_144 +2

Anders Albertson 73-71_144 +2

Kelly Kraft 73-71_144 +2

Jimmy Stanger 68-76_144 +2

Justin Suh 74-71_145 +3

Tyson Alexander 71-74_145 +3

Byeong Hun An 70-75_145 +3

Curtis Thompson 71-74_145 +3

Scott Brown 73-72_145 +3

Nelson Ledesma 75-70_145 +3

Ben Taylor 72-74_146 +4

Brandon Harkins 72-74_146 +4

Ricky Barnes 71-75_146 +4

John Chin 72-74_146 +4

John VanDerLaan 70-78_148 +6

