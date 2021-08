Hungary 5, Italy 5 Hungary 2 2 1 0 — 5 Italy 1 1 1 2 — 5 First Quarter_1,…

Hungary 5, Italy 5

Hungary 2 2 1 0 — 5 Italy 1 1 1 2 — 5

First Quarter_1, Hungary, S. Jansik, 5:13. 2, Italy, G. Echenique, 4:32 (PP). 3, Hungary, D. Varga, 1:38.

Second Quarter_4, Italy, M. Aicardi, 6:49 (PP). 5, Hungary, D. Varga, 5:53. 6, Hungary, D. Varga, 1:30 (PP).

Third Quarter_7, Italy, P. Figlioli, 4:59 (PS). 8, Hungary, D. Angyal, 0:02 (PP).

Fourth Quarter_9, Italy, P. Figlioli, 7:28. 10, Italy, F. Di Fulvio, 1:13 (PP).

Exclusions_Hungary 14 (B. Erdelyi 1, M. Pasztor 1, D. Angyal 2, N. Hosnyanszky 2, S. Jansik 2, T. Mezei 2, B. Harai 4); Italy 15 (M. Aicardi 1, M. Bodegas 1, P. Figlioli 1, V. Renzuto Iodice 1, A. Velotto 1, V. Dolce 2, G. Echenique 2, N. Presciutti 2, N. Figari 4).

4 Minute Exclusions_Hungary None; Italy None.

Penalty Fouls_Hungary 1 (M. Vamos 1); Italy None.

Ejections_Hungary 1 (B. Harai); Italy 1 (N. Figari).

Referees_Xevi Buch, Spain. Arkadiy Voevodin, Russia. Katsumi Kuroda, International Swimming Federation. Richard Papazian, International Swimming Federation.

