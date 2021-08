Women’s Gold Medal Match France 30, ROC 25 France 15 15 — 30 ROC 13 12 — 25 France_P. Foppa…

Women’s Gold Medal Match

France 30, ROC 25

France 15 15 — 30 ROC 13 12 — 25

France_P. Foppa 7, A. Pineau 7, C. Valentini 4, P. Coatanea 3, L. Flippes 2, M. Nocandy 2, O. Sercien Ugolin 2, G. Zaadi Deuna 2, E. Nze Minko 1.

ROC_P. Vedekhina 7, D. Dmitrieva 6, A. Vyakhireva 4, P. Gorshkova 3, E. Ilina 2, V. Bobrovnikova 1, I. Managarova 1, A. Skorobogatchenko 1.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Per Morten Soedal, Norway. Felix Ratz, Switzerland.

