France 27, Egypt 23 France 13 14 — 27 Egypt 13 10 — 23 France_H. Descat 5, D. Mem 5,…

France 27, Egypt 23

France 13 14 — 27 Egypt 13 10 — 23

France_H. Descat 5, D. Mem 5, N. Karabatic 4, N. Remili 4, L. Abalo 2, L. Fabregas 2, N. Tournat 2, M. Guigou 1, L. Karabatic 1, V. Porte 1.

Egypt_A. Elahmar 5, Y. Omar 5, A. Mohamed 4, Y. Elderaa 2, O. Elwakil 2, A. Mohamed 2, M. Shebib 2, M. Sanad 1.

Red Cards_None.

Referees_Oscar Raluy Lopez, Spain. Angel Sabroso Ramirez, Spain. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Dragan Nachevski, Macedonia. Balazs Soos, Hungary.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.