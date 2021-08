Men’s Gold Medal Match France 25, Denmark 23 France 14 11 — 25 Denmark 10 13 — 23 France_N. Remili…

Men’s Gold Medal Match

France 25, Denmark 23

France 14 11 — 25 Denmark 10 13 — 23

France_N. Remili 5, H. Descat 3, D. Mem 3, L. Abalo 2, L. Fabregas 2, N. Karabatic 2, L. Karabatic 2, K. Mahe 2, V. Porte 2, M. Guigou 1, R. Lagarde 1.

Denmark_M. Hansen 9, M. Gidsel 6, M. Landin 2, M. Saugstrup 2, H. Toft Hansen 2, M. Mensah 1, M. Olsen 1.

Red Cards_None.

Referees_Slave Nikolov, Macedonia. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Per Morten Soedal, Norway. Felix Ratz, Switzerland. Josip Posavec, Croatia.

