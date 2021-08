European Tour ISPS HANDA World Invitational Scores

Sunday At Galgorm Castle & Massereene Golf Courses Co Antrim, Northern Ireland Purse: $1.5 million Galgorm Castle Course Yardage: 7,005;…

Sunday At Galgorm Castle & Massereene Golf Courses Co Antrim, Northern Ireland Purse: $1.5 million Galgorm Castle Course Yardage: 7,005; Par: 70 Massereene Course Yardage: 6,827; Par: 70 Final Round

Daniel Gavins, England 71-65-66-65_267

David Horsey, England 67-65-64-72_268

Alejandro Canizares, Spain 66-68-68-67_269

Masahiro Kawamura, Japan 65-69-66-69_269

Jordan Smith, England 62-68-65-74_269

Daniel Hillier, New Zealand 67-62-70-70_269

Hugo Leon, Chile 67-73-65-65_270

John Catlin, United States 69-66-67-68_270

Justin Harding, South Africa 70-64-67-69_270

Darius Van Driel, Netherlands 70-65-65-70_270

Dale Whitnell, England 67-69-68-67_271

Jacques Kruyswijk, South Africa 67-69-68-67_271

Oliver Farr, Wales 67-68-67-69_271

Vincent Norrman, Sweden 69-65-67-70_271

Ashley Chesters, England 68-70-68-66_272

Santiago Tarrio, Spain 70-67-68-67_271

David Law, Scotland 67-69-67-69_272

Garrick Porteous, England 68-64-71-69_272

Dermot Mcelroy, Northern Ireland 72-66-68-67_273

Matthias Schmid, Germany 64-69-72-68_273

Paul Peterson, United States 69-69-66-69_273

Eddie Pepperell, England 66-67-73-68_274

Jack Senior, England 68-66-72-68_274

Nacho Elvira, Spain 66-67-70-71_274

Blake Windred, Australia 69-70-64-71_274

Jordan Wrisdale, England 69-67-70-69_275

Maverick Antcliff, Australia 68-70-68-69_275

Tom Mckibbin, Northern Ireland 67-69-69-70_275

Alexander Levy, France 69-69-66-71_275

Shubhankar Sharma, India 70-69-67-70_276

Marcus Armitage, England 71-67-68-70_276

Ben Evans, England 70-66-70-71_277

Connor Syme, Scotland 72-66-68-71_277

Francesco Laporta, Italy 69-69-68-71_277

David Drysdale, Scotland 64-70-72-71_277

Lucas Bjerregaard, Denmark 69-68-68-72_277

Max Schmitt, Germany 66-73-64-74_277

Gaganjeet Bhullar, India 72-67-67-72_278

Adrien Saddier, France 69-66-71-74_280

Richard Mcevoy, England 68-69-67-76_280

Robin Sciot-Siegrist, France 69-70-67-76_282

