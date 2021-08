European Tour Cazoo Classic Scores

Saturday At The London Golf Club Kent, England Purse: $7 million Yardage: 7,343; Par: 71 a-amateur Third Round Rasmus Hojgaard,…

Saturday At The London Golf Club Kent, England Purse: $7 million Yardage: 7,343; Par: 71 a-amateur Third Round

Rasmus Hojgaard, Denmark 71-69-62_202

Jordan Smith, England 66-69-70_205

Calum Hill, Scotland 68-67-70_205

Dale Whitnell, England 66-68-72_206

Richard Bland, England 65-71-70_206

Victor Perez, France 70-69-68_207

David Drysdale, Scotland 68-72-67_207

Richie Ramsay, Scotland 70-70-67_207

Lars Van Meijel, Netherlands 73-68-66_207

Jamie Donaldson, Wales 72-69-66_207

Marcel Siem, Germany 70-69-69_208

Ryan Fox, New Zealand 71-67-70_208

Ashley Chesters, England 70-68-70_208

Bernd Wiesberger, Austria 68-71-69_208

Daniel Young, Scotland 68-71-69_208

Callum Shinkwin, England 70-70-68_208

James Morrison, England 70-71-67_208

Andy Sullivan, England 74-67-67_208

Daniel Van Tonder, South Africa 69-69-71_209

Shubhankar Sharma, India 70-71-68_209

Niall Kearney, Ireland 68-70-71_209

David Horsey, England 73-69-67_209

Jorge Campillo, Spain 71-71-67_209

Alexander Levy, France 70-73-66_209

Maverick Antcliff, Austria 68-68-74_210

Ben Evans, England 70-67-73_210

Lucas Bjerregaard, Denmark 67-71-72_210

Maximilian Kieffer, Germany 68-71-71_210

Joachim B. Hansen, Denmark 69-70-71_210

Kalle Samooja, Finland 71-69-70_210

Bryden Macpherson, Australia 74-67-70_210

Yikeun Chang, Korea 72-69-69_210

Rhys Enoch, Wales 69-65-77_211

Stephen Gallacher, Scotland 72-66-73_211

Niklas Lemke, Sweden 67-75-69_211

Sihwan Kim, United States 66-73-72_211

Matt Ford, England 68-71-72_211

Lee Slattery, England 74-69-68_211

Masahiro Kawamura, Japan 71-70-71_212

Alvaro Quiros, Spain 72-67-73_212

Oliver Wilson, England 72-68-72_212

Wil Besseling, Netherlands 69-72-71_212

Matthew Southgate, Britain 70-71-71_212

Jonathan Thomson, England 72-70-70_212

Nicolai Hojgaard, Denmark 72-70-70_212

Justin Walters, South Africa 70-73-69_212

Clement Sordet, France 69-73-70_212

Alejandro Canizares, Spain 74-69-69_212

Toby Tree, England 69-69-75_213

Anton Karlsson, Sweden 70-73-70_213

Eddie Pepperell, England 71-72-70_213

Darius Van Driel, Netherlands 70-70-74_214

Lorenzo Gagli, Italy 69-73-72_214

Julian Suri, United States 74-69-71_214

Ross Fisher, England 76-67-71_214

Matthew Jordan, England 73-68-74_215

Marcus Kinhult, Sweden 68-72-75_215

Paul Peterson, United States 69-70-77_216

John Catlin, United States 68-72-76_216

Berry Henson, United States 70-7-742_216

Joel Stalter, France 67-74-75_216

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 70-72-74_216

Ross McGowan, England 72-70-75_217

Robin Sciot-Siegrist, France 70-72-75_217

Bradley Dredge, Wales 73-70-74_217

Garrick Porteous,England 71-71-76_218

Sami Valimaki, Finland 72-71-75_218

a-Laird Shepherd, England 75-68-78_221

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.