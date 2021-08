Egypt 31, Germany 26 Egypt 16 15 — 31 Germany 12 14 — 26 Egypt_A. Mohamed 5, Y. Omar 5,…

Egypt 31, Germany 26

Egypt 16 15 — 31 Germany 12 14 — 26

Egypt_A. Mohamed 5, Y. Omar 5, Y. Elderaa 4, M. Sanad 4, A. Elahmar 3, O. Elwakil 3, A. Mohamed 3, A. Mesilhy 2, M. Shebib 2.

Germany_J. Golla 6, J. Kuehn 6, M. Schiller 5, T. Kastening 3, K. Haefner 2, S. Weinhold 2, P. Drux 1, U. Gensheimer 1.

Red Cards_None.

Referees_Slave Nikolov, Macedonia. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Per Morten Soedal, Norway. Dragan Nachevski, Macedonia. Gerhard Reisinger, Austria.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.