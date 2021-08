Denmark 31, Norway 25 Denmark 13 18 — 31 Norway 12 13 — 25 Denmark_M. Hansen 8, J. Holm 8,…

Denmark 31, Norway 25

Denmark 13 18 — 31 Norway 12 13 — 25

Denmark_M. Hansen 8, J. Holm 8, M. Gidsel 5, L. Svan 4, M. Mensah 3, M. Landin 2, L. Andersson 1.

Norway_S. Sagosen 8, H. Reinkind 5, M. Gullerud 3, K. Gulliksen 3, M. Joendal 3, M. Abelvik Roed 2, P. Oeverby 1.

Red Cards_S. Sagosen, Norway, 53:28.

Referees_Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Felix Ratz, Switzerland. Josip Posavec, Croatia. Balazs Soos, Hungary.

