Denmark 27, Spain 23

Denmark 14 13 — 27 Spain 10 13 — 23

Denmark_M. Hansen 12, M. Gidsel 5, M. Mensah 4, H. Toft Hansen 2, J. Hansen 1, J. Holm 1, M. Landin 1, L. Svan 1.

Spain_A. Dujshebaev Dovichebaeva 5, A. Figueras Trejo 5, A. Gomez Abello 4, A. Garcia Robledo 3, R. Entrerrios Rodriguez 2, D. Sarmiento Melian 2, A. Fernandez Perez 1, M. Sanchez-Migallon Naranjo 1.

Red Cards_None.

Referees_Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Per Morten Soedal, Norway. Teodoro Adjemian, Argentina. Salvio Sedrez, Brazil.

