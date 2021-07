ROWING Men’s Double Sculls GOLD_France (Hugo Boucheron, Matthieu Androdias) SILVER_Netherlands (Melvin Twellaar, Stefan Broenink) BRONZE_China (Zhiyu Liu, Liang Zhang) Women’s…

ROWING

Men’s Double Sculls

GOLD_France (Hugo Boucheron, Matthieu Androdias)

SILVER_Netherlands (Melvin Twellaar, Stefan Broenink)

BRONZE_China (Zhiyu Liu, Liang Zhang)

Women’s Double Sculls

GOLD_Romania (Ancuta Bodnar, Simona Radis)

SILVER_New Zealand (Brooke Donoghue, Hannah Osborne)

BRONZE_Netherlands (Roos de Jong, Lisa Scheenaard)

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.