U.S. Senior Open Championship Scores

Sunday At Omaha Country Club Omaha, Neb Purse: $4 million Yardage: 6 798; Par: 70 (a)amateur Final Round

Jim Furyk, $720,000 72-64-66-71_273

Mike Weir, $352,529 70-71-68-67-276

Retief Goosen, $352,529 72-69-66-69_276

Rod Pampling, $191,407 69-72-69-67_277

Bernhard Langer, $150,391 71-72-68-68_279

Kevin Sutherland, $150,391 72-68-69-70_279

Fred Couples, $127,440 69-71-69-71_280

Bob Estes, $95,794 71-70-71-69_281

Jerry Kelly, $95,794 71-72-69-69_281

Miguel Angel Jimenez, $95,794 68-71-72-70_281

Wes Short Jr., $95,794 66-75-68-72_281

Stephen Ames, $95,794 65-73-68-75_281

Tom Byrum, $66,799 70-70-74-68_282

Robert Karlsson, $66,799 67-75-72-68_282

Paul Goydos, $66,799 72-72-67-71_282

Steve Flesch, $66,799 73-71-64-74_282

Ernie Els, $53,250 73-70-71-69_283

Gene Sauers, $53,250 71-70-69-73_283

Fran Quinn, $53,250 68-73-69-73_283

Marco Dawson, $46,681 72-71-71-70_284

Tom Lehman, $42,432 70-72-71-72_285

Peter Fowler, $42,432 71-70-69-75_285

Kent Jones, $35,829 70-70-73-73_286

Shane Bertsch, $35,829 70-70-72-74_286

Jeff Maggert, $35,829 71-70-69-76_286

Alex Cejka, $30,895 67-74-71-75_287

Vijay Singh, $30,895 75-70-67-75_287

Paul Broadhurst, $25,824 72-75-69-72_288

Glen Day, $25,824 71-75-70-72_288

Darren Clarke, $25,824 74-68-74-72_288

Woody Austin, $25,824 72-75-68-73_288

David Toms, $25,824 70-71-70-77_288

Greg Kraft, $25,824 75-65-70-78_288

Harry Rudolph, $19,440 74-72-71-72_289

Thongchai Jaidee, $19,440 69-71-75-74_289

Dicky Pride, $19,440 74-70-70-75_289

Colin Montgomerie, $19,440 69-74-71-75_289

Ted Tryba, $19,440 69-71-72-77_289

Lee Janzen, $19,440 69-73-70-77_289

Markus Brier, $16,094 71-73-73-73_290

Jay Haas, $16,094 69-71-74-76_290

Jean-Francois Remesy, $13,631 77-69-74-71_291

Billy Mayfair, $13,631 75-72-70-74_291

Jerry Smith, $13,631 69-76-71-75_291

Billy Andrade, $13,631 65-75-73-78_291

Jody Bellflower, $10,404 73-74-73-72_292

Jeff Sluman, $10,404 74-72-73-73_292

Doug Barron, $10,404 72-72-75-73_292

William Mitchell (a), $0 70-76-72-74_292

Scott Parel, $10,404 71-73-73-75_292

Joey Sindelar, $10,404 74-70-71-77_292

John Aber, $8,899 74-72-74-75_295

Rocco Mediate, $8,899 71-76-71-77_295

Mark O’Meara, $8,899 70-71-77-77_295

Robin Byrd, $8,899 71-71-74-79_295

Todd White (a), $0 71-72-77-76_296

Judd Gibb, $8,580 72-71-76-77_296

Kevin Kraft, $8,580 70-75-72-79_296

Jesus Rivas, $8,416 72-72-78-75_297

Bobby Gage, $8,416 73-74-72-78_297

Mark Strickland (a), $0 71-74-75-78_298

Mike McCoy (a), $0 73-74-76-76_299

Barry Lane, $8,293 78-69-76-77_300

John Riegger, $8,170 74-72-78-78_302

Steve Runge, $8,170 70-74-77-81_302

David Shacklady, $8,038 72-74-74-85_305

