U.S. Senior Open Champions

2021 — Jim Furyk 2019 — Steve Stricker 2018 — David Toms 2017 — Kenny Perry 2016 — Gene Sauers…

2021 — Jim Furyk

2019 — Steve Stricker

2018 — David Toms

2017 — Kenny Perry

2016 — Gene Sauers

2015 — Jeff Maggert

2014 — Colin Montgomerie

2013 — Kenny Perry

2012 — Roger Chapman

2011 — Olin Browne

2010 — Bernhard Langer

2009 — Fred Funk

2008 — Eduardo Romero

2007 — Brad Bryant

2006 — Allen Doyle

2005 — Allen Doyle

2004 — Peter Jacobsen

2003 — Bruce Lietzke

2002 — Don Pooley

2001 — Bruce Fleisher

2000 — Hale Irwin

1999 — Dave Eichelberger

1998 — Hale Irwin

1997 — Graham Marsh

1996 — Dave Stockton

1995 — Tom Weiskopf

1994 — Simon Hobday

1993 — Jack Nicklaus

1992 — Larry Laoretti

1991 — Jack Nicklaus

1990 — Lee Trevino

1989 — Orville Moody

1988 — Gary Player

1987 — Gary Player

1986 — Dale Douglass

1985 — Miller Barber

1984 — Miller Barber

1983 — Billy Casper

1982 — Miller Barber

1981 — Arnold Palmer

1980 — Roberto de Vicenzo

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.