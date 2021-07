Thursday’s Olympic Medalists

ROWING Men’s Pair GOLD_Croatia (Martin Sinkovic, Valent Sinkovic) SILVER_Romania (Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa) BRONZE_Denmark (Frederic Vystavel, Joachim Sutton) Lightweight Men’s…

ROWING

Men’s Pair

GOLD_Croatia (Martin Sinkovic, Valent Sinkovic)

SILVER_Romania (Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa)

BRONZE_Denmark (Frederic Vystavel, Joachim Sutton)

Lightweight Men’s Double Sculls

GOLD_Ireland (Fintan Mc Carthy, Paul O’Donovan)

SILVER_Germany (Jonathan Rommelmann, Jason Osborne)

BRONZE_Italy (Stefano Oppo, Pietro Ruta)

Women’s Pair

GOLD_New Zealand (Grace Prendergast, Kerri Gowler)

SILVER_ROC (Vasilisa Stepanova, Elena Oriabinskaia)

BRONZE_Canada (Caileigh Filmer, Hillary Janssens)

Lightweight Women’s Double Sculls

GOLD_Italy (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

SILVER_France (Laura Tarantola, Claire Bove)

BRONZE_Netherlands (Marieke Keijser, Ilse Paulis)

SWIMMING

Men’s 800m Freestyle

GOLD_Robert Finke, United States

SILVER_Gregorio Paltrinieri, Italy

BRONZE_Mykhailo Romanchuk, Ukraine

