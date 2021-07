The Open Championship Par Scores

Sunday At Royal St. George’s Golf Club Sandwich, England Purse: $11.5 million Yardage: 7,189; Par: 70 a-amateur Final Round Individual…

Sunday At Royal St. George’s Golf Club Sandwich, England Purse: $11.5 million Yardage: 7,189; Par: 70 a-amateur Final Round Individual FedExCup Points in parentheses Collin Morikawa (600), $2,070,000 67-64-68-66—265 -15 Jordan Spieth (330), $1,198,000 65-67-69-66—267 -13 Louis Oosthuizen (180), $682,500 64-65-69-71—269 -11 Jon Rahm (180), $682,500 71-64-68-66—269 -11 Dylan Frittelli (120), $480,000 66-67-70-68—271 -9 Mackenzie Hughes (105), $386,500 66-69-68-69—272 -8 Brooks Koepka (105), $386,500 69-66-72-65—272 -8 Daniel Berger (85), $255,250 70-67-68-68—273 -7 Dustin Johnson (85), $255,250 68-65-73-67—273 -7 Robert MacIntyre, $255,250 72-69-65-67—273 -7 Scottie Scheffler (85), $255,250 67-66-69-71—273 -7 Emiliano Grillo (68), $181,083 70-64-72-68—274 -6 Viktor Hovland (68), $181,083 68-71-69-66—274 -6 Shane Lowry (68), $181,083 71-65-69-69—274 -6 Paul Casey (58), $143,063 68-67-70-70—275 -5 Corey Conners (58), $143,063 68-68-66-73—275 -5 Tony Finau (58), $143,063 70-66-72-67—275 -5 Marcel Siem, $143,063 67-67-70-71—275 -5 Sergio Garcia (47), $109,000 68-69-73-66—276 -4 Justin Harding, $109,000 67-67-70-72—276 -4 Brian Harman (47), $109,000 65-71-71-69—276 -4 Aaron Rai, $109,000 70-69-68-69—276 -4 Webb Simpson (47), $109,000 66-72-67-71—276 -4 Brandt Snedeker (47), $109,000 68-68-72-68—276 -4 Kevin Streelman (47), $109,000 70-69-66-71—276 -4 Byeong Hun An (33), $79,821 67-70-73-67—277 -3 Matt Fitzpatrick (33), $79,821 71-69-67-70—277 -3 Jason Kokrak (33), $79,821 70-70-66-71—277 -3 Ian Poulter (33), $79,821 72-66-71-68—277 -3 Xander Schauffele (33), $79,821 69-71-72-65—277 -3 Andy Sullivan, $79,821 67-67-71-72—277 -3 Cameron Tringale (33), $79,821 69-66-71-71—277 -3 Bryson DeChambeau (23), $60,143 71-70-72-65—278 -2 Tommy Fleetwood (23), $60,143 67-71-70-70—278 -2 Talor Gooch (23), $60,143 69-72-67-70—278 -2 Lanto Griffin (23), $60,143 69-70-68-71—278 -2 Benjamin Hebert, $60,143 66-74-71-67—278 -2 Cameron Smith (23), $60,143 69-67-68-74—278 -2 Danny Willett (23), $60,143 67-69-70-72—278 -2 Dean Burmester, $45,417 70-67-71-71—279 -1 Max Homa (15), $45,417 70-69-71-69—279 -1 JC Ritchie, $45,417 71-70-72-66—279 -1 Justin Thomas (15), $45,417 72-67-71-69—279 -1 Daniel van Tonder, $45,417 68-66-74-71—279 -1 Matt Wallace (15), $45,417 70-68-69-72—279 -1 Joel Dahmen (10), $33,679 69-68-69-74—280 E Harris English (10), $33,679 75-65-72-68—280 E Jazz Janewattananond, $33,679 70-69-74-67—280 E Rory McIlroy (10), $33,679 70-70-69-71—280 E Justin Rose (10), $33,679 67-70-70-73—280 E Adam Scott (10), $33,679 73-66-73-68—280 E Johannes Veerman, $33,679 70-68-72-70—280 E Marcus Armitage, $29,417 69-72-70-70—281 +1 Christiaan Bezuidenhout, $29,417 68-72-70-71—281 +1 Rickie Fowler (7), $29,417 69-72-75-65—281 +1 Billy Horschel (7), $29,417 70-69-73-69—281 +1 Chan Kim, $29,417 70-69-74-68—281 +1 Jon Thomson, $29,417 71-67-73-70—281 +1 Abraham Ancer (5), $27,929 69-71-71-71—282 +2 Ryosuke Kinoshita, $27,929 72-69-72-69—282 +2 Joaquin Niemann (5), $27,929 69-70-73-70—282 +2 Chez Reavie (5), $27,929 72-66-74-70—282 +2 Antoine Rozner, $27,929 70-71-67-74—282 +2 Lee Westwood (5), $27,929 71-67-72-72—282 +2 Bernd Wiesberger, $27,929 71-70-70-71—282 +2 a-Matthias Schmid 74-65-71-72—282 +2 Richard Bland, $26,900 70-70-73-70—283 +3 Ryan Fox, $26,900 68-68-71-76—283 +3 Sam Horsfield, $26,900 70-70-69-74—283 +3 Jack Senior, $26,900 67-71-72-73—283 +3 Brendan Steele (4), $26,900 73-68-74-68—283 +3 Padraig Harrington (3), $26,375 72-68-73-71—284 +4 Kevin Kisner (3), $26,250 70-69-78-68—285 +5 Richard Mansell, $26,125 72-69-76-69—286 +6 Yuxin Lin 69-72-74-71—286 +6 Sam Burns (3), $25,938 71-69-76-72—288 +8 Poom Saksansin, $25,938 73-68-76-71—288 +8

