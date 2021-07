Sweden 31, Spain 24 Sweden 13 18 — 31 Spain 9 15 — 24 Sweden_E. Hansson 6, L. Blohm 5,…

Sweden 13 18 — 31 Spain 9 15 — 24

Sweden_E. Hansson 6, L. Blohm 5, E. Lindqvist 5, J. Roberts 4, N. Hagman 3, M. Lundstrom 3, C. Stromberg 3, J. Carlson 1, J. Westberg 1.

Spain_N. Pena Abaurrea 7, C. Martin Berenguer 4, A. Rodriguez Rodriguez 4, M. Lopez Herrero 3, L. Gonzalez Ortega 2, E. Cesareo Romero 1, M. Gonzalez Alvarez 1, A. Hernandez Serrador 1, S. Lopez Jimenez 1.

Red Cards_None.

Referees_Koo Bonok, South Korea. Lee Seok, South Korea. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

