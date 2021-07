Sweden 28, Japan 26 Sweden 17 11 — 28 Japan 14 12 — 26 Sweden_H. Wanne 8, J. Gottfridsson 4,…

Sweden 28, Japan 26

Sweden 17 11 — 28 Japan 14 12 — 26

Sweden_H. Wanne 8, J. Gottfridsson 4, J. Carlsbogard 3, F. Claar 3, N. Ekberg 3, A. Lagergren 2, M. Darj 1, L. Pellas 1, D. Pettersson 1, F. Pettersson 1, L. Sandell 1.

Japan_H. Motoki 6, K. Kasahara 3, S. Tokuda 3, J. Watanabe 3, S. Yoshida 3, A. Baig 2, R. Doi 2, K. Mizumachi 2, T. Yoshino 2.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Dragan Nachevski, Macedonia. Josip Posavec, Croatia. Salvio Sedrez, Brazil.

