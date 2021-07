Sweden 28, France 28 Sweden 16 12 — 28 France 17 11 — 28 Sweden_C. Stromberg 7, J. Roberts 4,…

Sweden 28, France 28

Sweden 16 12 — 28 France 17 11 — 28

Sweden_C. Stromberg 7, J. Roberts 4, L. Blohm 3, N. Hagman 3, E. Hansson 3, E. Lindqvist 3, J. Westberg 3, M. Lundstrom 1, M. Petren 1.

France_P. Foppa 6, P. Coatanea 4, C. Valentini 4, M. Nocandy 3, E. Nze Minko 3, G. Zaadi Deuna 3, L. Flippes 2, B. Edwige 1, K. Niakate 1, O. Sercien Ugolin 1.

Red Cards_None.

Referees_Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Dragan Nachevski, Macedonia. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

