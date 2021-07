Spain 8, Montenegro 6 Spain 3 2 2 1 — 8 Montenegro 2 1 2 1 — 6 First Quarter_1,…

Spain 8, Montenegro 6

Spain 3 2 2 1 — 8 Montenegro 2 1 2 1 — 6

First Quarter_1, Montenegro, D. Matkovic, 4:48 (PP). 2, Spain, B. Mallarach Guell, 4:06 (PP). 3, Spain, A. Munarriz Egana, 3:32. 4, Montenegro, S. Vidovic, 3:15 (PP). 5, Spain, A. Granados Ortega, 0:23 (PS).

Second Quarter_6, Montenegro, D. Matkovic, 5:56. 7, Spain, B. Mallarach Guell, 4:20 (PP). 8, Spain, A. Granados Ortega, 2:23 (PP).

Third Quarter_9, Spain, B. Sanahuja, 6:41. 10, Montenegro, A. Ivovic, 4:25 (PP). 11, Montenegro, D. Matkovic, 3:35 (PP). 12, Spain, B. Sanahuja, 0:11.

Fourth Quarter_13, Spain, M. Famera, 7:23 (PP). 14, Montenegro, A. Ivovic, 6:23.

Exclusions_Spain 9 (M. Famera 1, A. Granados Ortega 1, B. Mallarach Guell 1, A. Munarriz Egana 1, F. Perrone Rocha 1, B. Sanahuja 1, M. de Toro Dominguez 1, A. Bustos Sanchez 2); Montenegro 8 (D. Banicevic 1, D. Brguljan 1, M. Petkovic 1, V. Popadic 1, U. Cuckovic 2, A. Ivovic 2).

4 Minute Exclusions_Spain None; Montenegro None.

Penalty Fouls_Spain None; Montenegro 1 (A. Ukropina 1).

Ejections_Spain None; Montenegro None.

Referees_Sebastien Dervieux, France. Georgios Stavridis, Greece. Ilja Hoepelman, International Swimming Federation. Tamas Molnar, International Swimming Federation.

