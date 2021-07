Spain 28, Norway 27 Spain 13 15 — 28 Norway 14 13 — 27 Spain_A. Figueras Trejo 10, A. Garcia…

Spain 28, Norway 27

Spain 13 15 — 28 Norway 14 13 — 27

Spain_A. Figueras Trejo 10, A. Garcia Robledo 5, A. Fernandez Perez 4, A. Gomez Abello 4, J. Maqueda Peno 2, F. Sole Sala 2, R. Entrerrios Rodriguez 1.

Norway_M. Joendal 9, S. Sagosen 6, K. Bjoernsen 4, M. Abelvik Roed 2, M. Gullerud 2, C. O’Sullivan 2, H. Reinkind 2.

Red Cards_None.

Referees_Slave Nikolov, Macedonia. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Felix Ratz, Switzerland. Josip Posavec, Croatia. Balazs Soos, Hungary.

