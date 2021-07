Spain 16, Kazakhstan 4 Spain 3 3 5 5 — 16 Kazakhstan 0 0 2 2 — 4 First Quarter_1,…

Spain 16, Kazakhstan 4

Spain 3 3 5 5 — 16 Kazakhstan 0 0 2 2 — 4

First Quarter_1, Spain, A. Munarriz Egana, 7:21. 2, Spain, A. Granados Ortega, 6:13. 3, Spain, A. Granados Ortega, 2:16 (PS).

Second Quarter_4, Spain, A. Granados Ortega, 7:39 (PS). 5, Spain, A. Granados Ortega, 2:35. 6, Spain, B. Sanahuja, 0:11.

Third Quarter_7, Spain, A. Bustos Sanchez, 7:25 (PP). 8, Spain, B. Mallarach Guell, 5:43. 9, Kazakhstan, D. Markovic, 4:08 (PP). 10, Spain, F. Fernandez Miranda, 3:17 (PP). 11, Spain, M. de Toro Dominguez, 1:41 (PP). 12, Kazakhstan, S. Vuksanovic, 0:31. 13, Spain, B. Sanahuja, 0:05 (PP).

Fourth Quarter_14, Kazakhstan, S. Vuksanovic, 6:35 (PP). 15, Kazakhstan, M. Ruday, 4:45. 16, Spain, F. Fernandez Miranda, 3:29. 17, Spain, R. Tahull Compte, 2:33. 18, Spain, B. Mallarach Guell, 1:41. 19, Spain, A. Granados Ortega, 1:17. 20, Spain, B. Sanahuja, 0:28 (PP).

Exclusions_Spain 12 (A. Bustos Sanchez 1, F. Fernandez Miranda 1, B. Mallarach Guell 1, F. Perrone Rocha 1, A. Granados Ortega 2, B. Sanahuja 2, A. Munarriz Egana 4); Kazakhstan 9 (D. Markovic 1, M. Ruday 1, A. Shmider 1, D. Artyukh 2, M. Aubakirov 2, R. Ukumanov 2).

4 Minute Exclusions_Spain None; Kazakhstan None.

Penalty Fouls_Spain None; Kazakhstan 2 (Y. Medvedev 1, A. Shmider 1).

Ejections_Spain 1 (A. Munarriz Egana); Kazakhstan None.

Referees_Michael Goldenberg, United States. Dion Willis, South Africa. Ilja Hoepelman, International Swimming Federation. Milivoj Bebic, International Swimming Federation.

