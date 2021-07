TRIATHLON Mixed Relay GOLD_Britain (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown, Alex Yee) SILVER_United States (Katie Zaferes, Kevin McDowell, Taylor Knibb,…

TRIATHLON

Mixed Relay

GOLD_Britain (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown, Alex Yee)

SILVER_United States (Katie Zaferes, Kevin McDowell, Taylor Knibb, Morgan Pearson)

BRONZE_France (Leonie Periault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand, Vincent Luis)

