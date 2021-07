Saturday’s Olympic Medalists

ARCHERY Mixed Team GOLD_South Korea (San An, Je Deok Kim) SILVER_Netherlands (Gabriela Schloesser, Steve Wijler) BRONZE_Mexico (Alejandra Valencia, Luis Alvarez)…

ARCHERY

Mixed Team

GOLD_South Korea (San An, Je Deok Kim)

SILVER_Netherlands (Gabriela Schloesser, Steve Wijler)

BRONZE_Mexico (Alejandra Valencia, Luis Alvarez)

___

CYCLING ROAD

Men’s Road Race

GOLD_Richard Carapaz, Ecuador

SILVER_Wout van Aert, Belgium

BRONZE_Tadej Pogacar, Slovenia

___

FENCING

Men’s Sabre Individual

GOLD_Aron Szilagyi, Hungary

SILVER_Luigi Samele, Italy

BRONZE_Junghwan Kim, South Korea

Women’s Épée Individual

GOLD_Yiwen Sun, China

SILVER_Ana Maria Popescu, Romania

BRONZE_Katrina Lehis, Estonia

___

JUDO

Men -60 kg

GOLD_Naohisa Takato, Japan

SILVER_Yung Wei Yang, Taiwan

BRONZE_Yeldos Smetov, Kazakhstan

BRONZE_Luka Mkheidze, France

Women -48 kg

GOLD_Distria Krasniqi, Kosovo

SILVER_Funa Tonaki, Japan

BRONZE_Daria Bilodid, Ukraine

BRONZE_Urantsetseg Munkhbat, Mongolia

___

SHOOTING

10m Air Pistol Men

GOLD_Javad Foroughi, Iran

SILVER_Damir Mikec, Serbia

BRONZE_Wei Pang, China

10m Air Rifle Women

GOLD_Qian Yang, China

SILVER_Anastasiia Galashina, Russia

BRONZE_Nina Christen, Switzerland

___

TAEKWONDO

Men -58kg

GOLD_Vito Dell’aquila, Italy

SILVER_Mohamed Khalil Jendoubi, Tunisia

BRONZE_Jun Jang, South Korea

BRONZE_Mikhail Artamonov, Russia

Women -49kg

GOLD_Panipak Wongpattanakit, Thailand

SILVER_Adriana Cerezo Iglesias, Spain

BRONZE_Abishag Semberg, Israel

BRONZE_Tijana Bogdanovic, Serbia

___

WEIGHTLIFTING

Women’s 49kg

GOLD_Zhihui Hou, China

SILVER_Chanu Saikhom Mirabai, India

BRONZE_Windy Cantika Aisah, Indonesia

