Russia 24, Brazil 24

Russia 14 10 — 24 Brazil 12 12 — 24

Russia_E. Ilina 6, P. Vedekhina 4, D. Dmitrieva 3, A. Vyakhireva 3, P. Gorshkova 2, P. Kuznetsova 2, K. Makeeva 2, I. Managarova 1, A. Sen 1.

Brazil_B. de Paula 7, A. Do Nascimento Martinez 6, A. Cardoso 3, L. Araujo 2, S. Vieira 2, T. de Araujo 2, G. Guarieiro 1, P. Matieli 1.

Red Cards_None.

Referees_Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Heidy Elsaied, Egypt. Yasmina Elsaied, Egypt. Per Morten Soedal, Norway. Monika Hagen, Norway. Branka Maric, Serbia.

