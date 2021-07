Russia 18, China 17 Russia 5 4 5 4 — 18 China 6 4 4 3 — 17 First Quarter_1,…

Russia 18, China 17

Russia 5 4 5 4 — 18 China 6 4 4 3 — 17

First Quarter_1, E. Prokofyeva, 7:24 (PP). 2, China, Wang X., 6:59. 3, China, Zhang J., 6:02 (PS). 4, E. Ivanova, 5:42. 5, China, Wang X., 5:17. 6, V. Vakhitova, 4:54 (PP). 7, China, Deng Z., 4:32. 8, China, Wang X., 3:36. 9, E. Karimova, 3:08 (PP). 10, China, Zhang J., 2:45. 11, A. Simanovich, 0:39.

Second Quarter_12, V. Vakhitova, 7:36. 13, China, Niu G., 7:00 (PP). 14, V. Vakhitova, 6:32 (PP). 15, China, Niu G., 6:06. 16, A. Timofeeva, 5:42 (PP). 17, E. Soboleva, 3:25. 18, China, Lu Y., 3:03. 19, China, Zhang J., 2:15 (PP).

Third Quarter_20, China, Wang X., 6:43 (PP). 21, E. Ivanova, 6:18 (PP). 22, M. Bersneva, 5:43 (PP). 23, E. Ivanova, 4:32. 24, China, Wang H., 3:58 (PP). 25, M. Bersneva, 3:22 (PP). 26, E. Prokofyeva, 2:09. 27, China, Chen X., 1:39. 28, China, Wang H., 0:33 (PP).

Fourth Quarter_29, China, Wang H., 6:44 (PP). 30, E. Karimova, 6:16 (PP). 31, China, Deng Z., 4:30. 32, E. Karimova, 4:07. 33, E. Prokofyeva, 3:16. 34, E. Prokofyeva, 2:16 (PP). 35, China, Mei X., 1:49.

Exclusions_Russia 10 (N. Glyzina 1, E. Ivanova 1, E. Karimova 1, A. Simanovich 1, E. Soboleva 1, A. Timofeeva 1, V. Vakhitova 4); China 15 (Lu Y. 1, Zhang J. 2, Mei X. 4, Wang H. 4, Wang X. 4).

4 Minute Exclusions_Russia None; China None.

Penalty Fouls_Russia 1 (E. Ivanova 1); China 1 (Lu Y. 1).

Ejections_Russia 1 (V. Vakhitova); China 3 (Mei X., Wang H., Wang X.).

Referees_Marie-Claude Deslieres, Canada. Michiel Zwart, Netherlands. Monica Brochero, Argentina. Guy Pinker, South Africa.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.