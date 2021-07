Qatar-US Summary

Qatar 0 0—0 United States 0 1—1 First half_None. Second half_1, United States, Zardes 2 (Gioacchini), 86th minute. Yellow cards_Boudiaf,…

First half_None.

Second half_1, United States, Zardes 2 (Gioacchini), 86th minute.

Yellow cards_Boudiaf, Qua, 40th; Moore, US, 63rd. Red cards_None.

Referee_Juan Gabriel Calderon, Costa Rica. Linesmen_Juan Carlos Mora, Costa Rica; Djibril Camara, Senegal.

A_20,500.

Lineups

Qatar_Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Bassam Al-Rawi, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Hassan Al-Haydos (Abdullah Al-Ahrak, 75th), Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatim (Amed Alaa, 88th); Akram Afif (Mohammed Muntari, 77th), Almoez Ali

United States_Matt Turner; Shaq Moore (Reggie Cannon, 63rd), James Sands, Miles Robinson, Sam Vines; Gianluca Busio (Cristian Roldan, 63rd), Kellyn Acosta, Sebastian Lletget; Paul Arriola (Eryk Williamson, 81st), Daryl Dike (Gyasi Zardes, 63rd), Matthew Hoppe (Nicholas Gioacchini, 81st)

