Portugal 26, Bahrain 25 Portugal 14 12 — 26 Bahrain 15 10 — 25 Portugal_P. Portela 6, R. Silva 5,…

Portugal 26, Bahrain 25

Portugal 14 12 — 26 Bahrain 15 10 — 25

Portugal_P. Portela 6, R. Silva 5, A. Areia 4, M. Martins 3, D. Branquinho 2, J. Ferraz 2, L. Frade 2, A. Borges 1, F. Magalhaes 1.

Bahrain_M. Ahmed 8, H. Alsayyad 6, A. Fadhul 3, M. Ali 2, H. Alsamahiji 2, M. Mohamed 2, A. Ali 1, A. Almaqabi 1.

Red Cards_None.

Referees_Robert Schulze, Germany. Tobias Tonnies, Germany. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Dragan Nachevski, Macedonia. Gerhard Reisinger, Austria.

