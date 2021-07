PGA Tour Rocket Mortgage Classic Par Scores

Sunday At Detroit Golf Club Detroit, Mich. Yardage: 7,370; Par: 72 Purse: $7.5 Million Final Round Won on the fith…

Sunday At Detroit Golf Club Detroit, Mich. Yardage: 7,370; Par: 72 Purse: $7.5 Million Final Round Won on the fith playoff hole

x-Cam Davis (500), $1,350,000 68-68-67-67_270 -18

Troy Merritt (245), $667,500 67-68-67-68_270 -18

Joaquin Niemann (245), $667,500 65-69-68-68_270 -18

Alex Noren (123), $337,500 70-70-67-64_271 -17

Hank Lebioda (123), $337,500 67-70-66-68_271 -17

Bubba Watson (95), $262,500 68-73-67-64_272 -16

Brandon Hagy (95), $262,500 65-71-68-68_272 -16

Mark Anderson (78), $211,875 70-70-67-66_273 -15

Sungjae Im (78), $211,875 69-68-69-67_273 -15

Seamus Power (78), $211,875 66-71-69-67_273 -15

Kevin Kisner (78), $211,875 67-69-69-68_273 -15

Chris Kirk (63), $166,875 67-68-70-69_274 -14

Jason Kokrak (63), $166,875 69-69-67-69_274 -14

Jason Day (51), $121,875 67-73-69-66_275 -13

Cameron Tringale (51), $121,875 71-70-68-66_275 -13

Fabián Gómez (51), $121,875 67-71-70-67_275 -13

Keegan Bradley (51), $121,875 71-68-68-68_275 -13

Mackenzie Hughes (51), $121,875 71-69-67-68_275 -13

Kevin Tway (51), $121,875 71-68-67-69_275 -13

Pat Perez (51), $121,875 67-69-69-70_275 -13

Maverick McNealy (40), $81,750 68-69-72-67_276 -12

Joel Dahmen (40), $81,750 70-70-69-67_276 -12

Roger Sloan (40), $81,750 65-75-68-68_276 -12

Curtis Thompson (0), $81,750 69-72-67-68_276 -12

Patton Kizzire (31), $56,411 68-72-73-64_277 -11

Beau Hossler (31), $56,411 68-69-72-68_277 -11

Max Homa (31), $56,411 70-65-74-68_277 -11

Lanto Griffin (31), $56,411 68-70-69-70_277 -11

Scott Stallings (31), $56,411 68-73-66-70_277 -11

Tom Lewis (31), $56,411 65-69-71-72_277 -11

Richy Werenski (31), $56,411 68-68-69-72_277 -11

Patrick Reed (22), $41,875 69-72-70-67_278 -10

Bo Hoag (22), $41,875 70-68-71-69_278 -10

Doug Ghim (22), $41,875 70-68-71-69_278 -10

Sean O’Hair (22), $41,875 70-66-71-71_278 -10

J.J. Spaun (22), $41,875 66-73-68-71_278 -10

Rickie Fowler (22), $41,875 70-69-68-71_278 -10

Robert Streb (17), $34,125 67-71-74-67_279 -9

Brandt Snedeker (17), $34,125 70-71-71-67_279 -9

Henrik Norlander (17), $34,125 68-72-70-69_279 -9

Lucas Glover (11), $24,116 68-72-73-67_280 -8

Cameron Percy (11), $24,116 71-70-71-68_280 -8

Patrick Rodgers (11), $24,116 70-70-72-68_280 -8

Nelson Ledesma (11), $24,116 72-68-71-69_280 -8

Michael Gellerman (11), $24,116 70-68-72-70_280 -8

Adam Schenk (11), $24,116 72-66-72-70_280 -8

Michael Gligic (11), $24,116 67-73-70-70_280 -8

Garrick Higgo (11), $24,116 68-71-70-71_280 -8

Russell Knox (11), $24,116 71-65-72-72_280 -8

Aaron Baddeley (11), $24,116 69-70-69-72_280 -8

Kyle Stanley (11), $24,116 70-69-69-72_280 -8

Scott Brown (6), $17,775 70-71-74-66_281 -7

Anirban Lahiri (6), $17,775 71-69-73-68_281 -7

Chesson Hadley (6), $17,775 69-70-72-70_281 -7

Tyler Duncan (6), $17,775 70-67-73-71_281 -7

Matt Jones (6), $17,775 70-69-71-71_281 -7

Nick Taylor (6), $17,775 72-68-70-71_281 -7

Jonas Blixt (5), $16,575 68-71-72-71_282 -6

Kramer Hickok (5), $16,575 69-69-72-72_282 -6

Matthew Wolff (5), $16,575 67-70-73-72_282 -6

Josh Teater (5), $16,575 70-71-69-72_282 -6

Vincent Whaley (5), $16,575 71-68-70-73_282 -6

Matthew NeSmith (5), $16,575 71-69-69-73_282 -6

Davis Thompson (0), $16,575 63-73-72-74_282 -6

Si Woo Kim (5), $16,575 67-72-69-74_282 -6

Chris Baker (5), $16,575 70-70-68-74_282 -6

Camilo Villegas (3), $15,600 70-70-72-71_283 -5

Ryan Brehm (3), $15,600 71-67-73-72_283 -5

Danny Willett (3), $15,600 68-70-71-74_283 -5

Sebastián Muñoz (3), $15,600 69-69-69-76_283 -5

Jimmy Walker (3), $15,075 69-72-73-70_284 -4

Willie Mack III (0), $15,075 68-73-72-71_284 -4

Bo Van Pelt (3), $15,075 68-73-71-72_284 -4

Sung Kang (3), $14,700 69-72-74-70_285 -3

Phil Mickelson (3), $14,700 69-72-72-72_285 -3

Byeong Hun An (2), $14,475 71-70-69-76_286 -2

Will Zalatoris (0), $14,325 70-68-74-76_288 E

