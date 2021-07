PGA Tour John Deere Classic Par Scores

Saturday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Yardage: 7,268; Par: 71 Purse: $6.2 Million Third Round Sebastián Muñoz 63-67-67_197 -16 Brandon…

Saturday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Yardage: 7,268; Par: 71 Purse: $6.2 Million Third Round

Sebastián Muñoz 63-67-67_197 -16

Brandon Hagy 67-64-67_198 -15

Scott Brown 69-67-63_199 -14

Adam Long 70-65-64_199 -14

Cameron Champ 66-68-65_199 -14

Kevin Na 67-66-66_199 -14

Ryan Moore 65-66-68_199 -14

Maverick McNealy 71-64-65_200 -13

Jhonattan Vegas 67-66-67_200 -13

Chez Reavie 64-67-69_200 -13

Luke List 66-63-71_200 -13

Jason Dufner 68-65-68_201 -12

Lucas Glover 68-63-70_201 -12

Adam Schenk 67-64-70_201 -12

Brian Stuard 69-67-66_202 -11

Camilo Villegas 64-71-67_202 -11

Rafa Cabrera Bello 70-66-66_202 -11

Russell Henley 67-66-69_202 -11

Sean O’Hair 69-68-65_202 -11

Patrick Rodgers 67-65-70_202 -11

Chase Seiffert 68-63-71_202 -11

Seamus Power 68-67-68_203 -10

Zach Johnson 68-68-67_203 -10

Scott Harrington 68-67-68_203 -10

Vaughn Taylor 69-66-68_203 -10

Nick Taylor 67-65-71_203 -10

Doug Ghim 66-67-70_203 -10

Chesson Hadley 63-68-72_203 -10

Sungjae Im 68-67-69_204 -9

Steve Stricker 70-66-68_204 -9

David Hearn 70-65-69_204 -9

Will Gordon 68-68-68_204 -9

Harold Varner III 67-67-70_204 -9

Rhein Gibson 69-67-68_204 -9

Daniel Berger 69-68-67_204 -9

Hank Lebioda 64-69-71_204 -9

Henrik Norlander 67-69-69_205 -8

Martin Laird 68-68-69_205 -8

Patton Kizzire 69-67-69_205 -8

Alex Smalley 67-67-71_205 -8

Jim Herman 68-66-71_205 -8

Bo Hoag 70-67-68_205 -8

Charles Howell III 71-67-67_205 -8

Cameron Percy 70-68-67_205 -8

Wes Roach 68-68-70_206 -7

Michael Gellerman 66-71-69_206 -7

Mito Pereira 70-68-68_206 -7

Mark Hubbard 68-68-71_207 -6

Kyle Stanley 68-68-71_207 -6

Tom Lewis 69-68-70_207 -6

Scott Stallings 68-69-70_207 -6

J.J. Spaun 67-71-69_207 -6

John Huh 68-70-69_207 -6

Kevin Tway 66-69-73_208 -5

Willie Mack III 70-66-72_208 -5

Rob Oppenheim 69-66-73_208 -5

D.J. Trahan 68-68-72_208 -5

Michael Thompson 68-68-72_208 -5

Roger Sloan 70-64-74_208 -5

Nick Watney 70-66-72_208 -5

Andrew Landry 70-67-71_208 -5

Matthew NeSmith 69-69-70_208 -5

Cam Davis 67-69-73_209 -4

Greg Chalmers 69-65-75_209 -4

Scott Piercy 70-67-72_209 -4

John Senden 74-63-72_209 -4

Sam Ryder 67-70-72_209 -4

Brian Gay 69-68-72_209 -4

Shawn Stefani 74-64-71_209 -4

Aaron Wise 72-64-74_210 -3

Peter Malnati 72-66-72_210 -3

Ted Potter, Jr. 70-68-74_212 -1

