PGA Tour Champions Dick’s Sporting Goods Open Scores

Friday At En-Joie Golf Club Endicott, N.Y. Purse: $2 million Yardage: 6,994; Par: 72 First Round

Wes Short, Jr. 34-32_066

Bernhard Langer 31-36_067

Cameron Beckman 33-34_067

Skip Kendall 35-33_068

David Toms 34-34_068

Willie Wood 35-33_068

Tom Byrum 33-35_068

Jerry Smith 33-35_068

Billy Andrade 36-32_068

Miguel Angel Jiménez 36-32_068

Ernie Els 34-34_068

Paul Goydos 37-32_069

Ken Tanigawa 35-34_069

Paul Broadhurst 34-35_069

Scott Dunlap 35-34_069

Paul Stankowski 36-33_069

Steve Flesch 36-33_069

Alex Cejka 37-32_069

Darren Clarke 37-32_069

Woody Austin 36-34_070

Brandt Jobe 36-34_070

Doug Barron 36-34_070

Brad Bryant 35-35_070

Joe Durant 35-35_070

Corey Pavin 38-32_070

Duffy Waldorf 36-34_070

Glen Day 35-35_070

Kenny Perry 36-34_070

Kevin Sutherland 33-37_070

David Morland IV 35-36_071

Tom Gillis 34-37_071

Fran Quinn 36-35_071

Gary Hallberg 36-35_071

Jeff Maggert 37-34_071

Carlos Franco 37-34_071

Olin Browne 36-35_071

Gene Sauers 35-36_071

David McKenzie 37-34_071

Vijay Singh 34-37_071

Fred Funk 36-35_071

Colin Montgomerie 37-34_071

Gibby Gilbert III 38-34_072

Dick Mast 35-37_072

Stephen Ames 35-37_072

Dicky Pride 36-36_072

Marco Dawson 36-36_072

Retief Goosen 37-35_072

Scott Parel 38-34_072

John Daly 37-35_072

Robert Gamez 39-33_072

David Eger 38-34_072

Kirk Triplett 37-35_072

Steve Pate 36-36_072

Joey Sindelar 38-34_072

Jim Furyk 37-35_072

Cliff Kresge 35-38_073

Shane Bertsch 39-34_073

Scott McCarron 37-36_073

Stephen Leaney 36-37_073

Chris DiMarco 37-36_073

Billy Mayfair 36-37_073

John Riegger 38-35_073

John Huston 37-36_073

Ken Duke 38-36_074

Michael Bradley 38-36_074

David Frost 40-34_074

Tim Herron 37-37_074

José María Olazábal 36-38_074

Spike McRoy 38-38_076

Mark Brooks 38-38_076

Frank Lickliter II 40-36_076

Kenny Knox 41-35_076

Steve Jones 37-39_076

Alan McLean 37-40_077

Len Mattiace 40-37_077

Russ Cochran 40-37_077

Esteban Toledo 36-41_077

Kent Jones 37-40_077

Michael Allen 38-40_078

Tom Pernice Jr. 38-45_083

