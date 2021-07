PGA Tour 3M Open Par Scores

Saturday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Yardage: 7,431; Par: 71 Purse: $6.6 Million Third Round Cameron Tringale 67-68-66_201 -12 Gary…

Saturday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Yardage: 7,431; Par: 71 Purse: $6.6 Million Third Round

Cameron Tringale 67-68-66_201 -12

Gary Woodland 69-66-67_202 -11

Maverick McNealy 67-67-68_202 -11

Pat Perez 72-65-66_203 -10

Cameron Champ 69-67-67_203 -10

Jimmy Walker 68-67-68_203 -10

Charl Schwartzel 67-68-68_203 -10

Chez Reavie 66-67-70_203 -10

Jhonattan Vegas 64-69-70_203 -10

Roger Sloan 64-69-70_203 -10

Ryan Armour 67-65-71_203 -10

Bo Van Pelt 70-68-66_204 -9

Beau Hossler 68-71-65_204 -9

K.H. Lee 69-67-68_204 -9

Brian Stuard 70-64-70_204 -9

Keith Mitchell 69-70-66_205 -8

Louis Oosthuizen 68-68-69_205 -8

David Lingmerth 67-68-70_205 -8

Troy Merritt 64-71-70_205 -8

Adam Hadwin 67-65-73_205 -8

Bo Hoag 67-66-72_205 -8

Matthew Wolff 69-69-68_206 -7

Michael Kim 71-67-68_206 -7

Mito Pereira 70-67-69_206 -7

Michael Gellerman 68-71-67_206 -7

Adam Schenk 65-71-70_206 -7

Keegan Bradley 68-67-71_206 -7

Jonathan Byrd 69-66-71_206 -7

Brandt Snedeker 69-69-69_207 -6

Camilo Villegas 69-69-69_207 -6

Sam Ryder 69-69-69_207 -6

Michael Thompson 72-67-68_207 -6

Rickie Fowler 64-73-70_207 -6

Nick Watney 67-70-70_207 -6

Tony Finau 72-67-68_207 -6

Aaron Baddeley 72-68-67_207 -6

Patrick Reed 70-70-67_207 -6

Brice Garnett 68-67-72_207 -6

Adam Long 70-68-70_208 -5

Rafa Cabrera Bello 69-68-71_208 -5

Mark Hubbard 68-68-72_208 -5

Austin Eckroat 73-67-68_208 -5

Jason Dufner 68-69-72_209 -4

Scott Stallings 65-72-72_209 -4

Luke List 68-71-70_209 -4

Luke Donald 69-68-72_209 -4

Patton Kizzire 72-67-70_209 -4

Chase Seiffert 73-67-69_209 -4

Joseph Bramlett 70-70-69_209 -4

Sergio Garcia 70-70-69_209 -4

Ryan Brehm 67-70-73_210 -3

Chesson Hadley 67-72-71_210 -3

Martin Trainer 73-66-71_210 -3

Tom Lewis 68-72-70_210 -3

Josh Teater 67-72-72_211 -2

Scott Brown 69-68-74_211 -2

Cameron Percy 69-71-71_211 -2

Kiradech Aphibarnrat 71-69-71_211 -2

Patrick Rodgers 71-69-71_211 -2

J.T. Poston 69-66-76_211 -2

Charles Howell III 72-68-71_211 -2

MJ Daffue 69-71-71_211 -2

Chris Baker 66-70-76_212 -1

Bubba Watson 72-68-72_212 -1

David Hearn 71-69-72_212 -1

Michael Gligic 69-71-72_212 -1

Cam Davis 71-69-73_213 E

Sung Kang 71-65-77_213 E

Denny McCarthy 69-69-76_214 +1

Scott Piercy 72-68-74_214 +1

Erik van Rooyen 68-72-75_215 +2

Joel Dahmen 70-70-76_216 +3

