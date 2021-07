Olympic Weightlifting Results

Tuesday Women 59kg Group B 1. Tali Darsigny, Canada (2, 90-198; 1, 109-240), 199 kg.-439 pounds. 2. Sabine Beate Kusterer,…

Tuesday

Women

59kg

Group B

1. Tali Darsigny, Canada (2, 90-198; 1, 109-240), 199 kg.-439 pounds.

2. Sabine Beate Kusterer, Germany (1, 91-201; 2, 107-236), 198-437.

3. Maria Grazia Alemanno, Italy (3, 85-187; 3, 100-220), 185-408.

4. Erika Yuriko Iris Yamasaki, Australia (4, 75-165; 4, 95-209), 170-375.

5. Magdeline Moyengwa, Botswana (5, 70-154; 5, -), -.

64kg

Group B

1. Kiana Rose Elliott, Australia (1, 101-223; 2, 108-238), 209 kg.-461 pounds.

2. Sema Nancy Ludrick Rivas, Nicaragua (3, 87-192; 1, 115-254), 202-445.

3. Yasmin Zammit Stevens, Malta (4, 84-185; 3, 105-231), 189-417.

4. Chaima Rahmouni, Tunisia (2, 91-201; 4, -), -.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.