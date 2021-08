Olympic Table Tennis Results

Sunday Men’s Team Round of 16 Taiwan (Lin Yun Ju; Chen Chien An; Chuang Chih Yuan), def. Croatia (Tomislav Pucar;…

Sunday

Men’s Team

Round of 16

Taiwan (Lin Yun Ju; Chen Chien An; Chuang Chih Yuan), def. Croatia (Tomislav Pucar; Frane Tomislav Kojic; Andrej Gacina), 3-0.

Match 1

Taiwan (Chen Chien An; Chuang Chih Yuan), def. Croatia (Frane Tomislav Kojic; Andrej Gacina), 11-9, 6-11, 11-7, 14-16, 11-5.

Match 2

Lin Yun Ju, Taiwan, def. Tomislav Pucar, Croatia, 11-7, 11-6, 11-8.

Match 3

Chuang Chih Yuan, Taiwan, def. Andrej Gacina, Croatia, 12-10, 11-3, 16-14.

Match 4

Lin Yun Ju, Taiwan, vs. Frane Tomislav Kojic, Croatia, TBD.

Match 5

Chen Chien An, Taiwan, vs. Tomislav Pucar, Croatia, TBD.

Women’s Team

Round of 16

Romania (Bernadette Szocs; Daniela Dodean; Elizabeta Samara), def. Egypt (Dina Meshref; Yousra Helmy; Farah Abdelaziz), 3-0.

Match 1

Romania (Daniela Dodean; Elizabeta Samara), def. Egypt (Yousra Helmy; Farah Abdelaziz), 11-8, 13-11, 11-6.

Match 2

Bernadette Szocs, Romania, def. Dina Meshref, Egypt, 10-12, 9-11, 11-6, 11-7, 11-7.

Match 3

Elizabeta Samara, Romania, def. Farah Abdelaziz, Egypt, 11-4, 9-11, 11-9, 11-8.

Match 4

Yousra Helmy, Egypt, vs. Bernadette Szocs, Romania, TBD.

Match 5

Dina Meshref, Egypt, vs. Daniela Dodean, Romania, TBD.

