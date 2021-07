Olympic Swimming Results

Saturday Men 400m Individual Medley Heat 1 1. Jose Lopes, Portugal, 4:16.52. 2. Tomas Peribonio Avila, Ecuador, 4:18.73. 3. Ron…

Saturday

Men

400m Individual Medley

Heat 1

1. Jose Lopes, Portugal, 4:16.52.

2. Tomas Peribonio Avila, Ecuador, 4:18.73.

3. Ron Polonsky, Israel, 4:21.50.

4. Christoph Meier, Liechtenstein, 4:25.17.

5. Luis Emigdio Vega Torres, Cuba, 4:27.65.

Heat 2

1. Joan Lluis Pons Ramon, Spain, 4:12.67.

2. Se-Bom Lee, Australia, 4:15.76.

3. Arjan Knipping, Netherlands, 4:15.83.

4. Maxim Stupin, Russia, 4:16.21.

5. Jarod Arroyo, Puerto Rico, 4:17.46.

6. Richard Nagy, Slovakia, 4:18.29.

7. Wang Hsing-Hao, Taiwan, 4:19.06.

8. Maksym Shemberev, Azerbaijan, 4:19.40.

Heat 3

1. Lewis Clareburt, New Zealand, 4:09.49.

2. Chase Kalisz, United States, 4:09.65.

3. David Verraszto, Hungary, 4:09.80.

4. Max Litchfield, Britain, 4:10.20.

5. Yuki Ikari, Japan, 4:12.08.

6. Peter Bernek, Hungary, 4:12.38.

7. Apostolos Papastamos, Greece, 4:12.50.

8. Brodie Paul Williams, Britain, 4:17.27.

Heat 4

1. Brendon Smith, Australia, 4:09.27.

2. Alberto Razzetti, Italy, 4:09.91.

2. Jay Litherland, United States, 4:09.91.

4. Leon Marchand, France, 4:10.09.

5. Daiya Seto, Japan, 4:10.52.

6. Wang Shun, China, 4:10.63.

7. Jacob Heidtmann, Germany, 4:12.09.

8. Pier Andrea Matteazzi, Italy, 4:16.31.

Women

100m Butterfly

Heat 1

1. Mariam Sheikhalizadehkhanghah, Azerbaijan, 1:01.37.

2. Aniqah Gaffoor, Sri Lanka, 1:05.33.

3. Yusra Mardini, IOC Refugee Olympic Team, 1:06.78.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.