Olympic Swimming Results

Friday Men 100m Butterfly Semifinals Semifinal 1 1. Kristof Milak, Hungary, 50.31. 2. Josif Miladinov, Bulgaria, 51.06. 3. Andrei Minakov,…

Friday

Men

100m Butterfly

Semifinals

Semifinal 1

1. Kristof Milak, Hungary, 50.31.

2. Josif Miladinov, Bulgaria, 51.06.

3. Andrei Minakov, ROC, 51.11.

4. Matthew Temple, Australia, 51.12.

5. Mehdy Metella, France, 51.32.

6. Naoki Mizunuma, Japan, 51.46.

7. Sun Jiajun, China, 51.82.

8. Youssef Ramadan, Egypt, 52.27.

Semifinal 2

1. Caeleb Dressel, United States, 49.71.

2. Noe Ponti, Switzerland, 50.76.

3. Jakub Majerski, Poland, 51.24.

4. Luis Carlos Martinez, Guatemala, 51.30.

5. Joshua Liendo Edwards, Canada, 51.50.

6. Nyls Korstanje, Netherlands, 51.80.

7. Szebasztian Szabo, Hungary, 51.89.

8. Tom Shields, United States, 51.99.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.