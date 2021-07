Olympic Swimming Results

Thursday Men 800m Freestyle Final 1. Robert Finke, United States, 7:41.87. 2. Gregorio Paltrinieri, Italy, 7:42.11. 3. Mykhailo Romanchuk, Ukraine,…

Thursday

Men

800m Freestyle

Final

1. Robert Finke, United States, 7:41.87.

2. Gregorio Paltrinieri, Italy, 7:42.11.

3. Mykhailo Romanchuk, Ukraine, 7:42.33.

4. Florian Wellbrock, Germany, 7:42.68.

5. Jack McLoughlin, Australia, 7:45.00.

6. Serhii Frolov, Ukraine, 7:45.11.

7. Felix Auboeck, Austria, 7:49.14.

8. Guilherme Costa, Brazil, 7:53.31.

200m Breaststroke

Final

1. Izaac Stubblety-Cook, Australia, 2:06.38.

2. Arno Kamminga, Netherlands, 2:07.01.

3. Matti Mattsson, Finland, 2:07.13.

4. Anton Chupkov, ROC, 2:07.24.

5. Nic Fink, United States, 2:07.93.

6. James Wilby, Britain, 2:08.19.

7. Ryuya Mura, Japan, 2:08.42.

8. Erik Persson, Sweden, 2:08.88.

200m Backstroke

Semifinals

Semifinal 1

1. Evgeny Rylov, ROC, 1:54.45.

2. Adam Telegdy, Hungary, 1:56.19.

3. Radoslaw Kawecki, Poland, 1:56.68.

4. Ryosuke Irie, Japan, 1:56.69.

5. Yohann Ndoye-Brouard, France, 1:56.83.

6. Tristan Hollard, Australia, 1:56.92.

7. Lee Juho, South Korea, 1:56.93.

8. Brodie Paul Williams, Britain, 1:57.73.

Semifinal 2

1. Luke Greenbank, Britain, 1:54.98.

2. Ryan Murphy, United States, 1:55.38.

3. Nicolas Garcia Saiz, Spain, 1:56.35.

4. Bryce Mefford, United States, 1:56.37.

5. Grigory Tarasevich, ROC, 1:57.06.

6. Roman Mityukov, Switzerland, 1:57.07.

7. Keita Sunama, Japan, 1:57.16.

8. Markus Thormeyer, Canada, 1:59.36.

100m Freestyle

Final

1. Caeleb Dressel, United States, 47.02.

2. Kyle Chalmers, Australia, 47.08.

3. Kliment Kolesnikov, ROC, 47.44.

4. Maxime Grousset, France, 47.72.

5. Hwang Sunwoo, South Korea, 47.82.

6. Alessandro Miressi, Italy, 47.86.

7. David Popovici, Romania, 48.04.

8. Nandor Nemeth, Hungary, 48.10.

Women

100m Freestyle

Semifinals

Semifinal 1

1. Haughey Siobhan Bernadette, Hong Kong, 52.40.

2. Cate Campbell, Australia, 52.71.

3. Penny Oleksiak, Canada, 52.86.

4. Femke Heemskerk, Netherlands, 52.93.

5. Marie Wattel, France, 53.12.

6. Freya Anderson, Britain, 53.53.

7. Michelle Coleman, Sweden, 53.73.

8. Wu Qingfeng, China, 54.86.

Semifinal 2

1. Emma McKeon, Australia, 52.32.

2. Sarah Sjoestroem, Sweden, 52.82.

3. Abbey Weitzeil, United States, 52.99.

4. Anna Hopkin, Britain, 53.11.

5. Pernille Blume, Denmark, 53.26.

6. Signe Bro, Denmark, 53.55.

7. Erika Brown, United States, 53.58.

8. Charlotte Bonnet, France, 54.10.

200m Butterfly

Final

1. Zhang Yufei, China, 2:03.86.

2. Regan Smith, United States, 2:05.30.

3. Hali Flickinger, United States, 2:05.65.

4. Boglarka Kapas, Hungary, 2:06.53.

5. Svetlana Chimrova, ROC, 2:07.70.

6. Yu Liyan, China, 2:07.85.

7. Alys Margaret Thomas, Britain, 2:07.90.

8. Brianna Throssell, Australia, 2:09.48.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.