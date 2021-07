Olympic Swimming Results

Monday Men 200m Freestyle Semifinals Semifinal 1 1. Martin Malyutin, Russia, 1:45.45. 2. David Popovici, Romania, 1:45.68. 3. Fernando Scheffer,…

Monday

Men

200m Freestyle

Semifinals

Semifinal 1

1. Martin Malyutin, Russia, 1:45.45.

2. David Popovici, Romania, 1:45.68.

3. Fernando Scheffer, Brazil, 1:45.71.

4. Thomas Neill, Australia, 1:45.74.

5. Townley Haas, United States, 1:46.07.

6. Stefano di Cola, Italy, 1:47.19.

7. Nandor Nemeth, Hungary, 1:47.20.

8. Velimir Stjepanovic, Serbia, 1:47.62.

Semifinal 2

1. Duncan Scott, Britain, 1:44.60.

2. Kieran Smith, United States, 1:45.07.

3. Danas Rapsys, Lithuania, 1:45.32.

4. Tom Dean, Britain, 1:45.34.

5. Hwang Sunwoo, South Korea, 1:45.53.

6. Stefano Ballo, Italy, 1:45.84.

7. Antonio Djakovic, Switzerland, 1:45.92.

8. Kregor Zirk, Estonia, 1:46.67.

100m Breaststroke

Final

1. Adam Peaty, Britain, 57.37.

2. Arno Kamminga, Netherlands, 58.00.

3. Nicolo Martinenghi, Italy, 58.33.

4. Michael Andrew, United States, 58.84.

5. James Wilby, Britain, 58.96.

6. Yan Zibei, China, 58.99.

6. Andrew Wilson, United States, 58.99.

8. Ilya Shymanovich, Belarus, 59.36.

100m Backstroke

Semifinals

Semifinal 1

1. Ryan Murphy, United States, 52.24.

2. Mitch Larkin, Australia, 52.76.

3. Thomas Ceccon, Italy, 52.78.

4. Robert Glinta, Romania, 53.20.

5. Apostolos Christou, Greece, 53.41.

6. Marek Ulrich, Germany, 53.54.

7. Mewen Tomac, France, 53.62.

8. Yohann Ndoye-Brouard, France, DQ.

Semifinal 2

1. Kliment Kolesnikov, Russia, 52.29.

2. Evgeny Rylov, Russia, 52.91.

3. Xu Jiayu, China, 52.94.

4. Hugo Gonzalez, Spain, 53.05.

5. Ryosuke Irie, Japan, 53.21.

5. Joseph Armstrong, United States, 53.21.

7. Isaac Cooper, Australia, 53.43.

8. Guilherme Guido, Brazil, 53.80.

Women

100m Butterfly

Final

1. Margaret Macneil, Canada, 55.59.

2. Zhang Yufei, China, 55.64.

3. Emma McKeon, Australia, 55.72.

4. Torri Huske, United States, 55.73.

5. Louise Hansson, Sweden, 56.22.

6. Marie Wattel, France, 56.27.

7. Sarah Sjoestroem, Sweden, 56.91.

8. Anastasiya Shkurdai, Belarus, 57.05.

100m Breaststroke

Semifinals

Semifinal 1

1. Lydia Jacoby, United States, 1:05.72.

2. Sophie Hansson, Sweden, 1:05.81.

3. Yuliya Efimova, Russia, 1:06.34.

4. Evgeniia Chikunova, Russia, 1:06.47.

5. Chelsea Hodges, Australia, 1:06.60.

6. Tang Qianting, China, 1:06.63.

7. Anna Charlott Darcel Elendt, Germany, 1:07.31.

8. Eneli Jefimova, Estonia, 1:07.58.

Semifinal 2

1. Tatjana Schoenmaker, South Africa, 1:05.07.

2. Lilly King, United States, 1:05.40.

3. Martina Carraro, Italy, 1:06.50.

4. Mona Mc Sharry, Ireland, 1:06.59.

5. Sarah Vasey, Britain, 1:06.87.

6. Ida Hulkko, Finland, 1:07.02.

7. Kotryna Teterevkova, Lithuania, 1:07.39.

8. Lisa Mamie, Switzerland, 1:07.41.

400m Freestyle

Final

1. Ariarne Titmus, Australia, 3:56.69.

2. Kathleen Ledecky, United States, 3:57.36.

3. Li Bingjie, China, 4:01.08.

4. Summer McIntosh, Canada, 4:02.42.

5. Tang Muhan, China, 4:04.10.

6. Isabel Gose, Germany, 4:04.98.

7. Paige Madden, United States, 4:06.81.

8. Erika Fairweather, New Zealand, 4:08.01.

100m Backstroke

Semifinals

Semifinal 1

1. Regan Smith, United States, 57.86.

2. Rhyan Elizabeth White, United States, 58.46.

3. Kathleen Dawson, Britain, 58.56.

4. Anastasia Gorbenko, Israel, 59.30.

5. Mariia Kameneva, Russia, 59.49.

6. Margherita Panziera, Italy, 59.75.

7. Anna Konishi, Japan, 1:00.07.

8. Cassie Wild, Britain, 1:00.20.

Semifinal 2

1. Kylie Masse, Canada, 58.09.

2. Kaylee McKeown, Australia, 58.11.

3. Emily Seebohm, Australia, 58.59.

4. Kira Toussaint, Netherlands, 59.09.

5. Taylor Ruck, Canada, 59.45.

6. Peng Xuwei, China, 59.98.

7. Anastasiia Fesikova, Russia, 1:00.20.

8. Maaike de Waard, Netherlands, 1:00.49.

