Sunday

Men

400m Individual Medley

Final

1. Chase Kalisz, United States, 4:09.42.

2. Jay Litherland, United States, 4:10.28.

3. Brendon Smith, Australia, 4:10.38.

4. Max Litchfield, Britain, 4:10.59.

4. David Verraszto, Hungary, 4:10.59.

6. Leon Marchand, France, 4:11.16.

7. Lewis Clareburt, New Zealand, 4:11.22.

8. Alberto Razzetti, Italy, 4:11.32.

