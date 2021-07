Sunday Men Round 1 Heat 1 1. Italo Ferreira, Brazil, 13.67. 2. Hiroto Ohhara, Japan, 11.40. 3. Leonardo Fioravanti, Italy,…

Sunday

Men

Round 1

Heat 1

1. Italo Ferreira, Brazil, 13.67.

2. Hiroto Ohhara, Japan, 11.40.

3. Leonardo Fioravanti, Italy, 9.43.

4. Leandro Usuna, Argentina, 8.27.

Heat 2

1. Kanoa Igarashi, Japan, 12.77.

2. Miguel Tudela, Peru, 10.67.

3. Billy Stairmand, New Zealand, 9.97.

4. Jeremy Flores, France, 7.63.

