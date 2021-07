Olympic Skateboarding Results

Sunday Men Street Prelims 1. AurelienĀ Giraud, France, 35.88 (Q). 2. Jagger Eaton, United States, 35.07 (Q). 3. Nyjah Huston,…

Sunday

Men

Street

Prelims

1. AurelienĀ Giraud, France, 35.88 (Q).

2. Jagger Eaton, United States, 35.07 (Q).

3. Nyjah Huston, United States, 34.87 (Q).

4. Kelvin Hoefler, Brazil, 34.69 (Q).

5. Vincent Milou, France, 34.36 (Q).

6. Yuto Horigome, Japan, 33.75 (Q).

7. Angelo Caro Narvaez, Peru, 32.93 (Q).

8. Gustavo Ribeiro, Portugal, 32.66 (Q).

9. Sora Shirai, Japan, 31.52.

10. Micky Papa, Canada, 30.39.

11. Jake Ilardi, United States, 29.03.

12. Giovanni Vianna, Brazil, 28.15.

13. Axel Cruysberghs, Belgium, 24.81.

14. Gustavo Felipe, Brazil, 24.75.

15. Luis Jhancarlos Gonzalez Ortiz, Colombia, 23.57.

16. Shane O’Neill, Australia, 19.52.

17. Yukito Aoki, Japan, 18.60.

18. Brandon Valjalo, South Africa, 16.41.

19. Manny Santiago, Puerto Rico, 5.45.

20. Matt Berger, Canada, 4.02.

Final

1. Yuto Horigome, Japan, 37.18.

2. Kelvin Hoefler, Brazil, 36.15.

3. Jagger Eaton, United States, 35.35.

4. Vincent Milou, France, 34.14.

5. Angelo Caro Narvaez, Peru, 32.87.

6. AurelienĀ Giraud, France, 29.09.

7. Nyjah Huston, United States, 26.10.

8. Gustavo Ribeiro, Portugal, 15.05.

