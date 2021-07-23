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Olympic Shooting Results

The Associated Press

July 23, 2021, 9:03 PM

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Saturday

Women

10m Air Rifle

Qualification

1. Jeanette Hegg Duestad, Norway, 632.9 (QF).

2. Park Heemoon, South Korea, 631.7 (QF).

3. Mary Carolynn Tucker, United States, 631.4 (QF).

4. Kwon Eunji, South Korea, 630.9 (QF).

5. Oceanne Muller, France, 630.7 (QF).

6. Yang Qian, China, 628.7 (QF).

7. Nina Christen, Switzerland, 628.5 (QF).

8. Anastasiia Galashina, Russia, 628.5 (QF).

9. Laura-Georgeta Ilie, Romania, 628.0.

10. Sofia Ceccarello, Italy, 627.3.

11. Ziva Dvorsak, Slovenia, 627.2.

12. Seonaid McIntosh, Britain, 627.2.

13. Yulia Karimova, Russia, 627.1.

14. Alison Marie Weisz, United States, 626.9.

15. Aneta Stankiewicz, Poland, 626.8.

16. Elavenil Valarivan, India, 626.5.

17. Jolyn Beer, Germany, 625.8.

18. Wang Luyao, China, 625.6.

19. Jenny Stene, Norway, 625.5.

20. Eszter Meszaros, Hungary, 625.3.

21. Qian Xiu Adele Tan, Singapore, 625.3.

22. Rikke Maeng Ibsen, Denmark, 625.0.

23. Fatemeh Karamzadeh, Iran, 624.9.

24. Maria Martynova, Belarus, 624.3.

25. Yesugen Oyunbat, Mongolia, 624.0.

26. Lin Ying-Shin, Taiwan, 623.4.

27. Jessie Kaps, Belgium, 623.4.

28. Anna Nielsen, Denmark, 623.3.

29. Andrea Arsovic, Serbia, 623.3.

30. Armina Sadeghian, Iran, 622.6.

31. Snjezana Pejcic, Croatia, 622.6.

32. Haruka Nakaguchi, Japan, 622.2.

33. Mukhtasar Tokhirova, Uzbekistan, 622.2.

34. Shiori Hirata, Japan, 622.1.

35. Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba, Indonesia, 622.0.

36. Apurvi Chandela, India, 621.9.

37. Eglys Yahima de la Cruz, Cuba, 620.5.

38. Alzahraa Shaban, Egypt, 620.0.

39. Houda Chaabi, Algeria, 619.5.

40. Fernanda Russo, Argentina, 618.9.

41. Nikola Sarounova, Czech Republic, 618.4.

42. Elise Collier, Australia, 618.2.

43. Lenchu Kunzang, Bhutan, 618.1.

44. Sanja Vukasinovic, Serbia, 617.8.

45. Katarina Rose Kowplos, Australia, 617.2.

46. Kalpana Pariyar, Nepal, 616.8.

47. Tatjana Djekanovic, Bosnia and Herzegovina, 613.2.

48. Kanykei Kubanychbekova, Kyrgyzstan, 612.8.

49. Tehani Egodawela, Sri Lanka, 611.5.

50. Luna Solomon, IOC Refugee Olympic Team, 605.9.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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