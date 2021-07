Olympic Shooting Results

Saturday Mixed Team Trap Qualification 1. Spain (Fatima Galvez; Alberto Fernandez), 148 (QG). 2. San Marino (Alessandra Perilli; Gian Marco…

1. Spain (Fatima Galvez; Alberto Fernandez), 148 (QG).

2. San Marino (Alessandra Perilli; Gian Marco Berti), 148 (QG).

3. Slovakia (Zuzana Rehak Stefecekova; Erik Varga), 146 (QB).

4. United States (Madelynn Ann Bernau; Brian Burrows), 146 (QB).

5. Japan (Yukie Nakayama; Shigetaka Oyama), 145.

6. Australia (Penny Smith; Thomas Derek Grice), 145.

7. Australia (Laetisha Scanlan; James Willett), 145.

8. Slovakia (Jana Spotakova; Marian Kovacocy), 144.

9. China (Wang Xiaojing; Yu Haicheng), 144.

10. Britain (Kirsty Hegarty; Matthew John Coward Holley), 143.

11. ROC (Daria Semianova; Alexey Alipov), 142.

12. Italy (Jessica Rossi; Mauro de Filippis), 141.

13. United States (Kayle Browning; Derrick Scott Mein), 140.

14. ROC (Ekaterina Subbotina; Maxim Kabatskiy), 139.

15. Mexico (Alejandra Ramirez Caballero; Jorge Martin Orozco Diaz), 138.

16. Egypt (Maggy Ashmawy; Abdel Aziz Mehelba), 138.

