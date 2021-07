Olympic Shooting Results

Monday Women Skeet Qualification Day 2 1. Wei Meng, China, 124 (QF). 2. Diana Bacosi, Italy, 123 (QF). 3. Amber…

Monday

Women

Skeet

Qualification

Day 2

1. Wei Meng, China, 124 (QF).

2. Diana Bacosi, Italy, 123 (QF).

3. Amber English, United States, 121 (QF).

4. Isarapa Imprasertsuk, Thailand, 120 (QF).

5. Nadine Messerschmidt, Germany, 120 (QF).

6. Natalia Vinogradova, Russia, 120 (QF).

7. Andri Eleftheriou, Cyprus, 119.

8. Iryna Malovichko, Ukraine, 119.

9. Lucie Anastassiou, France, 119.

10. Austen Jewell Smith, United States, 119.

11. Sutiya Jiewchaloemmit, Thailand, 118.

12. Gabriela Rodriguez, Mexico, 118.

13. Danka Bartekova, Slovakia, 118.

14. Barbora Sumova, Czech Republic, 118.

15. Zilia Batyrshina, Russia, 117.

16. Ibtissam Marirhi, Morocco, 117.

17. Zhang Donglian, China, 116.

18. Melisa Gil, Argentina, 115.

19. Aleksandra Jarmolinska, Poland, 114.

20. Chiara Cainero, Italy, 114.

21. Naoko Ishihara, Japan, 114.

22. Zoya Kravchenko, Kazakhstan, 113.

23. Francisca Crovetto Chadid, Chile, 112.

24. Maryam Hassani, Bahrain, 112.

25. Laura Coles, Australia, 112.

26. Assem Orynbay, Kazakhstan, 111.

27. Chloe Tipple, New Zealand, 108.

28. Chiara Costa, Senegal, 108.

29. Amber Hill, Britain, DNS.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.