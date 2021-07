Olympic Sailing Results

Sunday Men Windsurfer – RS:X Opening Series Race 01 1. Mateo Sanz Lanz, Switzerland (1, 1, 1, 1, 1), 4.…

Sunday

Men

Windsurfer – RS:X

Opening Series

Race 01

1. Mateo Sanz Lanz, Switzerland (1, 1, 1, 1, 1), 4.

2. Angel Granda Roque, Spain (2, 2, 2, 2, 2), 8.

3. Cheng Chun Leung Michael, Hong Kong (3, 3, 3, 3, 3), 12.

4. Mattia Camboni, Italy (6, 4, 4, 4, 4), 16.

5. Kiran Badloe, Netherlands (12, 9, 5, 5, 5), 24.

7. Tom Squires, Britain (5, 5, 8, 10, 9), 27.

7. Byron Kokkalanis, Greece (4, 7, 9, 8, 8), 27.

8. Bi Kun, China (7, 8, 7, 7, 7), 28.

9. Pedro Pascual, United States (11, 11, 6, 6, 6), 29.

10. Yoav Cohen, Israel (9, 6, 10, 9, 12), 34.

11. Makoto Tomizawa, Japan (14, 12, 11, 11, 10), 44.

12. Thomas Goyard, France (10, 10, 14, 13, 13), 46.

13. Piotr Myszka, Poland (13, 13, 12, 12, 11), 48.

14. Endre Funnemark, Norway (22, 14, 13, 14, 14), 55.

15. Andreas Cariolou, Cyprus (8, 16, 18, 19, 18), 60.

16. Onur Cavit Biriz, Turkey (18, 20, 15, 15, 15), 63.

18. Mikita Tsirkun, Belarus (15, 15, 17, 17, 17), 64.

18. Francisco Cruz Saubidet Birkner, Argentina (16, 19, 16, 16, 16), 64.

20. Karel Lavicky, Czech Republic (17, 21, 21, 20, 20), 78.

20. Aleksandr Askerov, Russia (23, 22, 19, 18, 19), 78.

21. Cho Wonwoo, South Korea (21, 17, 23, 22, 22), 82.

22. Juozas Bernotas, Lithuania (24, 18, 22, 23, 23), 86.

23. Hamza Bouras, Algeria (25, 25, 20, 21, 21), 87.

24. Natthaphong Phonoppharat, Thailand (19, 23, 24, 24, 24), 90.

25. Ignacio Berenguer, Mexico (20, 24, 25, 25, 25), 94.

Race 02

1. Mateo Sanz Lanz, Switzerland (1, 1, 1, 1, 1), 4.

2. Mattia Camboni, Italy (6, 5, 2, 2, 2), 11.

3. Angel Granda Roque, Spain (3, 3, 3, 3, 3), 12.

4. Yoav Cohen, Israel (4, 2, 7, 7, 6), 19.

5. Piotr Myszka, Poland (8, 8, 4, 4, 4), 20.

7. Bi Kun, China (2, 4, 8, 8, 9), 22.

7. Thomas Goyard, France (9, 7, 5, 5, 5), 22.

8. Kiran Badloe, Netherlands (12, 9, 6, 6, 7), 28.

9. Mikita Tsirkun, Belarus (5, 6, 9, 9, 10), 29.

10. Cheng Chun Leung Michael, Hong Kong (11, 10, 10, 10, 8), 38.

11. Francisco Cruz Saubidet Birkner, Argentina (10, 12, 13, 14, 14), 49.

14. Endre Funnemark, Norway (7, 11, 16, 17, 16), 50.

14. Pedro Pascual, United States (14, 16, 12, 12, 12), 50.

14. Juozas Bernotas, Lithuania (17, 17, 11, 11, 11), 50.

15. Tom Squires, Britain (19, 19, 14, 13, 13), 59.

16. Aleksandr Askerov, Russia (15, 14, 17, 16, 18), 62.

17. Ignacio Berenguer, Mexico (13, 13, 18, 20, 22), 64.

18. Cho Wonwoo, South Korea (21, 21, 15, 15, 15), 66.

19. Byron Kokkalanis, Greece (16, 15, 20, 19, 17), 67.

20. Onur Cavit Biriz, Turkey (18, 18, 19, 18, 19), 73.

21. Andreas Cariolou, Cyprus (22, 20, 21, 21, 20), 82.

22. Makoto Tomizawa, Japan (20, 22, 22, 22, 21), 85.

23. Hamza Bouras, Algeria (23, 23, 23, 23, 23), 92.

24. Natthaphong Phonoppharat, Thailand (24, 24, 24, 24, 24), 96.

25. Karel Lavicky, Czech Republic (25, 25, 25, 25, 25), 100.

Women

One Person Dinghy – Laser Radial

Opening Series

Race 01

1. Cristina Pujol Bajo, Spain (2, 1, 1, 1, 1), 4.

2. Nur Shazrin Mohamad Latif, Malaysia (5, 3, 3, 3, 3), 12.

3. Svenja Weger, Germany (8, 5, 2, 6, 5), 18.

6. Marilena Makri, Cyprus (3, 2, 7, 8, 8), 20.

6. Anne-Marie Rindom, Denmark (7, 6, 4, 4, 6), 20.

6. Vasileia Karachaliou, Greece (12, 11, 5, 2, 2), 20.

8. Elena Vorobeva, Croatia (1, 8, 13, 9, 11), 29.

8. Ecem Guzel, Turkey (17, 14, 6, 5, 4), 29.

9. Mara Stransky, Australia (6, 7, 9, 12, 12), 34.

10. Tuula Tenkanen, Finland (11, 12, 8, 10, 9), 38.

11. Magdalena Kwasna, Poland (13, 18, 12, 7, 7), 39.

12. Emma Plasschaert, Belgium (10, 10, 10, 11, 10), 40.

13. Maria Erdi, Hungary (4, 4, 16, 19, 19), 43.

14. Silvia Zennaro, Italy (9, 9, 14, 13, 13), 44.

15. Stephanie Devaux Lovell, Saint Lucia (14, 13, 15, 14, 14), 55.

16. Ekaterina Zyuzina, Russia (18, 17, 11, 15, 15), 58.

17. Manami Doi, Japan (16, 16, 19, 16, 16), 64.

18. Paloma Isabel Schmidt Gutierrez, Peru (19, 22, 18, 17, 17), 71.

19. Maud Jayet, Switzerland (15, 15, 20, 22, 22), 72.

20. Sarah Douglas, Canada (21, 20, 17, 18, 18), 73.

21. Marit Bouwmeester, Netherlands (20, 19, 23, 21, 21), 81.

22. Line Flem Hoest, Norway (23, 23, 22, 20, 20), 85.

23. Alison Young, Britain (22, 21, 21, 24, 24), 88.

25. Tatiana Drozdovskaya, Belarus (24, 25, 24, 25, 25), 98.

25. Dolores Moreira Fraschini, Uruguay (27, 28, 25, 23, 23), 98.

26. Kamolwan Chanyim, Thailand (25, 24, 26, 27, 27), 102.

27. Isabella Maegli Aguero, Guatemala (29, 27, 27, 26, 26), 106.

28. Norton Stephanie, Hong Kong (28, 30, 28, 29, 29), 114.

30. Zhang Dongshuang, China (30, 29, 31, 31, 31), 121.

30. Marie Bolou, France (37, 36, 29, 28, 28), 121.

31. Deizy Nhaquile, Mozambique (32, 33, 30, 30, 30), 122.

32. Carolina Joao, Portugal (33, 35, 34, 32, 32), 131.

33. Paige Railey, United States (26, 26, 40, 40, 40), 132.

34. Josefin Olsson, Sweden (34, 31, 35, 34, 34), 133.

35. Lucia Falasca, Argentina (31, 32, 36, 37, 37), 136.

36. Annalise Murphy, Ireland (36, 37, 32, 35, 35), 138.

37. Nethra Kumanan, India (40, 40, 33, 33, 33), 139.

38. Shay Kakon, Israel (35, 34, 38, 39, 39), 146.

39. Khouloud Mansy, Egypt (38, 39, 39, 36, 36), 149.

40. Viktorija Andrulyte, Lithuania (39, 38, 37, 38, 38), 151.

41. Elena Oetling, Mexico (43, 41, 41, 41, 41), 164.

42. Jalese Gordon, Antigua and Barbuda (41, 42, 42, 42, 42), 167.

44. Rose-Lee Numa, Papua New Guinea (42, 43, 44, 44, 44), 173.

44. Sophia Frances Morgan, Fiji (44, 44, 43, 43, 43), 173.

