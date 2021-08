Olympic Sailing Results

Sunday Men Two Person Dinghy – 470 Opening Series Race 07 1. Sweden (Anton Dahlberg; Fredrik Bergstrom) (1, 1, 1,…

Sunday

Men

Two Person Dinghy – 470

Opening Series

Race 07

1. Sweden (Anton Dahlberg; Fredrik Bergstrom) (1, 1, 1, 1, 1, 1), 5.

2. Australia (Mathew Belcher; Will Ryan) (2, 2, 2, 2, 2, 2), 10.

3. China (Xu Zangjun; Wang Yang) (3, 3, 3, 3, 4, 4), 16.

4. Spain (Jordi Xammar; Nicolas Rodriguez Garcia-Paz) (6, 4, 4, 4, 3, 3), 18.

5. Japan (Keiju Okada; Jumpei Hokazono) (5, 5, 7, 5, 5, 5), 25.

6. ROC (Pavel Sozykin; Denis Gribanov) (9, 8, 5, 6, 6, 6), 31.

7. United States (Stuart McNay; David Hughes) (7, 7, 6, 7, 7, 7), 34.

8. Portugal (Diogo Costa; Pedro Costa) (4, 6, 12, 10, 11, 10), 41.

9. Greece (Panagiotis Mantis; Pavlos Kagialis) (12, 13, 11, 8, 8, 8), 47.

10. Britain (Luke Patience; Chris Grube) (10, 9, 10, 11, 10, 9), 48.

11. France (Kevin Peponnet; Jeremie Mion) (13, 11, 9, 9, 9, 11), 49.

12. Italy (Giacomo Ferrari; Giulio Calabro) (8, 10, 8, 14, 14, 14), 54.

13. New Zealand (Paul Snow-Hansen; Dan Willcox) (15, 12, 13, 13, 13, 13), 64.

14. Brazil (Henrique Haddad; Bruno Bethlem) (19, 17, 14, 12, 12, 12), 67.

16. Turkey (Deniz Cinar; Ates Cinar) (14, 14, 15, 17, 17, 17), 77.

16. South Korea (Park Gunwoo; Cho Sungmin) (16, 16, 16, 15, 15, 15), 77.

17. Angola (Matias Montinho; Paixao Afonso) (11, 15, 18, 18, 18, 18), 80.

18. Canada (Jacob Saunders; Oliver Bone) (17, 18, 17, 16, 16, 16), 82.

19. American Samoa (Tyler Justus Paige; Adrian Hoesch) (18, 19, 19, 19, 19, 19), 94.

Women

Two Person Dinghy – 470

Opening Series

Race 07

1. Greece (Ariadne Paraskevi Spanaki; Emilia Tsoulfa) (1, 1, 1, 1, 2, 2), 6.

2. Britain (Hannah Mills; Eilidh McIntyre) (2, 2, 2, 2, 1, 1), 8.

4. Israel (Noya Bar Am; Shahar Tibi) (3, 3, 3, 4, 4, 4), 17.

4. Slovenia (Tina Mrak; Veronika Macarol) (4, 4, 4, 3, 3, 3), 17.

5. Poland (Agnieszka Skrzypulec; Jolanta Ogar) (7, 6, 5, 5, 5, 5), 26.

6. France (Camille Lecointre; Aloise Retornaz) (11, 9, 9, 8, 6, 6), 38.

7. Germany (Luise Wanser; Anastasiya Winkel) (12, 10, 10, 6, 7, 7), 40.

8. Argentina (Maria Belen Tavella; Lourdes Hartkopf) (5, 5, 6, 12, 15, 16), 43.

9. Spain (Silvia Mas Depares; Patricia Cantero Reina) (13, 13, 12, 7, 8, 8), 48.

10. Turkey (Beste Kaynakci; Okyanus Arikan) (6, 11, 11, 10, 14, 13), 51.

11. Italy (Elena Berta; Bianca Caruso) (10, 8, 8, 13, 13, 14), 52.

12. Netherlands (Afrodite Zegers; Lobke Berkhout) (8, 7, 7, 17, 16, 17), 55.

13. Switzerland (Linda Fahrni; Maja Siegenthaler) (18, 16, 14, 9, 9, 9), 57.

14. Brazil (Fernanda Oliveira; Ana Barbachan) (16, 15, 17, 11, 11, 10), 63.

16. Australia (Nia Jerwood; Monique de Vries) (9, 12, 13, 16, 17, 15), 65.

16. China (Wei Mengxi; Gao Haiyan) (15, 14, 15, 15, 10, 11), 65.

17. Japan (Ai Kondo Yoshida; Miho Yoshioka) (14, 17, 16, 14, 12, 12), 68.

18. Sweden (Olivia Bergstrom; Lovisa Karlsson) (20, 18, 18, 18, 19, 18), 91.

19. Malaysia (Nuraisyah Jamil; Juni Karimah Noor Jamali) (19, 19, 19, 19, 20, 20), 96.

20. United States (Nikole Barnes; Lara Dallman-Weiss) (21, 20, 20, 20, 18, 19), 97.

21. Mozambique (Denise Parruque; Maria Machava) (17, 21, 21, 21, 21, 21), 101.

Mixed Team

Multihull – Nacra 17 Foiling

Opening Series

Race 10

1. Denmark (Lin Cenholt; Christian Lubeck) (1, 1, 1, 1, 1, 1), 5.

2. Italy (Ruggero Tita; Caterina Banti) (2, 2, 2, 2, 2, 2), 10.

3. Germany (Paul Kohlhoff; Alica Stuhlemmer) (5, 4, 3, 3, 3, 3), 16.

4. Austria (Thomas Zajac; Barbara Matz) (6, 6, 4, 4, 4, 4), 22.

5. Britain (John Gimson; Anna Burnet) (7, 8, 5, 5, 5, 5), 27.

6. Australia (Jason Waterhouse; Lisa Darmanin) (11, 10, 7, 6, 6, 6), 35.

8. Brazil (Samuel Albrecht; Gabriela Nicolino) (4, 5, 6, 9, 14, 18), 38.

8. Argentina (Santiago Raul Lange; Cecilia Carranza Saroli) (8, 7, 8, 7, 8, 8), 38.

9. France (Quentin Delapierre; Manon Audinet) (10, 9, 9, 8, 7, 7), 40.

10. Spain (Tara Pacheco van Rijnsoever; Florian Trittel Paul) (9, 11, 10, 11, 10, 9), 49.

11. Sweden (Emil Jarudd; Cecilia Jonsson) (15, 14, 11, 10, 9, 10), 54.

12. Norway (Nicholas Fadler Martinsen; Martine Steller Mortensen) (12, 12, 12, 13, 11, 12), 59.

14. New Zealand (Micah Wilkinson; Erica Dawson) (3, 3, 19, 19, 19, 17), 61.

14. Finland (Sinem Kurtbay; Akseli Keskinen) (14, 13, 13, 12, 12, 11), 61.

16. Uruguay (Pablo Defazio Abella; Dominique Knuppel Artagaveytia) (13, 15, 14, 15, 16, 16), 73.

16. United States (Riley Gibbs; Anna Weis) (17, 18, 16, 14, 13, 13), 73.

17. Japan (Shibuki Iitsuka; Eri Hatayama) (16, 16, 15, 16, 15, 19), 78.

18. China (Yang Xuezhe; Hu Xiaoxiao) (18, 17, 17, 17, 18, 14), 83.

19. Puerto Rico (Enrique Figueroa Suarez; Gretchen Ortiz Pacheco) (19, 19, 18, 18, 17, 15), 87.

20. Tunisia (Mehdi Gharbi; Rania Rahali) (20, 20, 20, 20, 20, 20), 100 (DNF).

Race 11

1. Italy (Ruggero Tita; Caterina Banti) (4, 2, 1, 1, 1, 1), 6.

2. Denmark (Lin Cenholt; Christian Lubeck) (1, 1, 2, 3, 3, 3), 10.

3. Britain (John Gimson; Anna Burnet) (3, 3, 3, 2, 2, 2), 12.

4. France (Quentin Delapierre; Manon Audinet) (2, 5, 5, 5, 6, 7), 23.

5. Australia (Jason Waterhouse; Lisa Darmanin) (5, 4, 6, 7, 7, 5), 27.

6. New Zealand (Micah Wilkinson; Erica Dawson) (6, 6, 4, 4, 8, 8), 28.

7. United States (Riley Gibbs; Anna Weis) (11, 9, 7, 6, 4, 4), 30.

8. Germany (Paul Kohlhoff; Alica Stuhlemmer) (10, 8, 9, 8, 5, 6), 36.

9. Argentina (Santiago Raul Lange; Cecilia Carranza Saroli) (7, 7, 8, 9, 11, 11), 42.

10. Brazil (Samuel Albrecht; Gabriela Nicolino) (8, 10, 11, 11, 10, 10), 49.

11. Finland (Sinem Kurtbay; Akseli Keskinen) (13, 13, 10, 10, 9, 9), 51.

12. Austria (Thomas Zajac; Barbara Matz) (18, 11, 14, 12, 12, 12), 61.

13. Puerto Rico (Enrique Figueroa Suarez; Gretchen Ortiz Pacheco) (9, 12, 12, 14, 15, 18), 62.

14. Japan (Shibuki Iitsuka; Eri Hatayama) (12, 17, 13, 13, 13, 15), 66.

16. China (Yang Xuezhe; Hu Xiaoxiao) (19, 15, 16, 16, 16, 14), 77.

16. Spain (Tara Pacheco van Rijnsoever; Florian Trittel Paul) (16, 19, 19, 15, 14, 13), 77.

17. Sweden (Emil Jarudd; Cecilia Jonsson) (14, 14, 18, 18, 17, 16), 79.

18. Norway (Nicholas Fadler Martinsen; Martine Steller Mortensen) (15, 18, 15, 17, 19, 19), 84.

19. Uruguay (Pablo Defazio Abella; Dominique Knuppel Artagaveytia) (17, 16, 17, 19, 18, 17), 85.

20. Tunisia (Mehdi Gharbi; Rania Rahali) (20, 20, 20, 20, 20, 20), 100.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.