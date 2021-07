Olympic Sailing Results

Friday Men Two Person Dinghy – 470 Opening Series Race 05 1. South Korea (Park Gunwoo; Cho Sungmin) (1, 1,…

Friday

Men

Two Person Dinghy – 470

Opening Series

Race 05

1. South Korea (Park Gunwoo; Cho Sungmin) (1, 1, 1, 1, 3, 3), 7.

2. Turkey (Deniz Cinar; Ates Cinar) (3, 3, 3, 2, 2, 2), 12.

3. Portugal (Diogo Costa; Pedro Costa) (4, 4, 4, 3, 1, 1), 13.

4. Sweden (Anton Dahlberg; Fredrik Bergstrom) (2, 2, 2, 4, 6, 6), 16.

6. New Zealand (Paul Snow-Hansen; Dan Willcox) (6, 5, 5, 5, 5, 5), 25.

6. Australia (Mathew Belcher; Will Ryan) (5, 6, 6, 6, 4, 4), 25.

7. United States (Stuart McNay; David Hughes) (7, 7, 7, 7, 8, 8), 36.

8. Canada (Jacob Saunders; Oliver Bone) (9, 8, 8, 8, 7, 7), 38.

9. Italy (Giacomo Ferrari; Giulio Calabro) (12, 11, 9, 9, 9, 9), 47.

10. Britain (Luke Patience; Chris Grube) (11, 10, 11, 11, 10, 10), 52.

11. France (Kevin Peponnet; Jeremie Mion) (13, 12, 10, 12, 12, 12), 58.

12. China (Xu Zangjun; Wang Yang) (15, 15, 12, 10, 11, 11), 59.

13. Greece (Panagiotis Mantis; Pavlos Kagialis) (10, 9, 13, 14, 15, 15), 61.

14. Spain (Jordi Xammar; Nicolas Rodriguez Garcia-Paz) (8, 14, 14, 15, 14, 14), 64.

15. Japan (Keiju Okada; Jumpei Hokazono) (14, 13, 15, 13, 13, 13), 66.

16. ROC (Pavel Sozykin; Denis Gribanov) (16, 16, 16, 16, 16, 16), 80.

17. American Samoa (Tyler Justus Paige; Adrian Hoesch) (17, 17, 17, 17, 17, 17), 85.

18. Brazil (Henrique Haddad; Bruno Bethlem) (18, 18, 18, 18, 18, 18), 90.

19. Angola (Matias Montinho; Paixao Afonso) (19, 19, 19, 19, 19, 19), 95.

Skiff – 49er

Opening Series

Race 07

1. Germany (Erik Heil; Thomas Ploessel) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Britain (Dylan Fletcher; Stuart Bithell) (3, 2, 2, 2), 6.

3. New Zealand (Peter Burling; Blair Tuke) (2, 4, 4, 3), 9.

4. Japan (Leo Takahashi; Ibuki Koizumi) (9, 3, 3, 4), 10.

5. Denmark (Jonas Warrer; Jakob Precht Jensen) (4, 5, 6, 6), 15.

7. Switzerland (Sebastien Schneiter; Lucien Cujean) (5, 6, 9, 9), 20.

7. Portugal (Jorge Lima; Jose Costa) (10, 10, 5, 5), 20.

8. Ireland (Robert Dickson; Sean Waddilove) (8, 9, 8, 8), 24.

9. France (Lucas Rual; Emile Amoros) (11, 7, 7, 11), 25.

10. Netherlands (Bart Lambriex; Pim van Vugt) (6, 12, 10, 13), 28.

11. Poland (Lukasz Przybytek; Pawel Kolodzinski) (12, 14, 11, 7), 30.

12. Brazil (Marco Grael; Gabriel Borges) (17, 8, 12, 14), 34 (UFD).

13. Austria (Benjamin Bildstein; David Hussl) (14, 13, 14, 10), 37.

14. Spain (Diego Botin le Chever; Iago Lopez Marra) (7, 15, 18, 16), 38.

16. Australia (William Phillips; Sam Phillips) (15, 11, 16, 17), 42.

16. South Africa (Benjamin Daniel; Alex Burger) (18, 17, 13, 12), 42.

17. Croatia (Sime Fantela; Mihovil Fantela) (16, 18, 15, 15), 46.

18. India (Ganapathy Kelapanda; Varun Thakkar) (13, 19, 17, 18), 48.

19. Canada (William Jones; Evan Depaul) (19, 16, 19, 19), 54.

Race 08

1. Poland (Lukasz Przybytek; Pawel Kolodzinski) (2, 1, 1, 1), 3.

2. Spain (Diego Botin le Chever; Iago Lopez Marra) (3, 3, 2, 2), 7.

3. Germany (Erik Heil; Thomas Ploessel) (1, 2, 5, 7), 8.

4. Croatia (Sime Fantela; Mihovil Fantela) (4, 5, 3, 3), 10.

5. Denmark (Jonas Warrer; Jakob Precht Jensen) (5, 4, 4, 4), 12.

6. New Zealand (Peter Burling; Blair Tuke) (8, 6, 6, 6), 18.

7. India (Ganapathy Kelapanda; Varun Thakkar) (6, 8, 7, 11), 21.

8. Austria (Benjamin Bildstein; David Hussl) (7, 14, 10, 5), 22.

9. Switzerland (Sebastien Schneiter; Lucien Cujean) (11, 7, 8, 9), 24.

10. Brazil (Marco Grael; Gabriel Borges) (16, 10, 9, 8), 27.

12. Britain (Dylan Fletcher; Stuart Bithell) (12, 9, 11, 17), 32.

12. Netherlands (Bart Lambriex; Pim van Vugt) (9, 11, 12, 15), 32.

13. Portugal (Jorge Lima; Jose Costa) (15, 13, 14, 10), 37.

14. Australia (William Phillips; Sam Phillips) (10, 15, 17, 13), 38 (UFD).

15. Japan (Leo Takahashi; Ibuki Koizumi) (13, 17, 15, 12), 40.

16. South Africa (Benjamin Daniel; Alex Burger) (14, 18, 13, 14), 41.

17. France (Lucas Rual; Emile Amoros) (18, 12, 16, 16), 44.

18. Canada (William Jones; Evan Depaul) (19, 16, 18, 18), 52.

19. Ireland (Robert Dickson; Sean Waddilove) (17, 19, 19, 19), 55.

Women

One Person Dinghy – Laser Radial

Opening Series

Race 09

1. Shay Kakon, Israel (1, 1, 1, 2, 2), 5.

2. Marit Bouwmeester, Netherlands (7, 2, 2, 1, 1), 6.

3. Mara Stransky, Australia (2, 3, 3, 3, 3), 11.

4. Isabella Maegli Aguero, Guatemala (4, 8, 4, 5, 5), 18.

5. Zhang Dongshuang, China (3, 11, 5, 6, 6), 20.

6. Sarah Douglas, Canada (9, 7, 6, 4, 4), 21.

8. Silvia Zennaro, Italy (5, 6, 13, 9, 9), 29.

8. Marie Bolou, France (15, 5, 10, 7, 7), 29.

9. Ekaterina Zyuzina, ROC (6, 9, 9, 8, 8), 31.

10. Stephanie Devaux Lovell, Saint Lucia (10, 4, 8, 11, 11), 33.

11. Dolores Moreira Fraschini, Uruguay (11, 10, 7, 10, 10), 37.

12. Maria Erdi, Hungary (13, 13, 11, 15, 15), 52.

13. Svenja Weger, Germany (31, 17, 18, 12, 12), 59.

14. Manami Doi, Japan (18, 16, 20, 13, 13), 60.

16. Nur Shazrin Mohamad Latif, Malaysia (26, 19, 12, 16, 16), 63.

16. Alison Young, Britain (20, 24, 15, 14, 14), 63.

17. Josefin Olsson, Sweden (12, 14, 19, 22, 22), 67.

19. Carolina Joao, Portugal (14, 31, 16, 21, 21), 72.

19. Vasileia Karachaliou, Greece (28, 20, 14, 19, 19), 72.

20. Cristina Pujol Bajo, Spain (33, 12, 23, 20, 20), 75.

21. Emma Plasschaert, Belgium (32, 25, 17, 17, 17), 76.

22. Tatiana Drozdovskaya, Belarus (22, 22, 21, 24, 23), 88.

23. Elena Vorobeva, Croatia (40, 34, 24, 18, 18), 94.

25. Paloma Isabel Schmidt Gutierrez, Peru (8, 33, 25, 31, 31), 95.

25. Deizy Nhaquile, Mozambique (19, 18, 38, 29, 29), 95.

26. Line Flem Hoest, Norway (36, 15, 32, 26, 24), 97.

27. Maud Jayet, Switzerland (16, 26, 34, 28, 28), 98.

28. Ecem Guzel, Turkey (34, 21, 27, 25, 27), 100.

29. Viktorija Andrulyte, Lithuania (17, 23, 28, 33, 33), 101.

30. Anne-Marie Rindom, Denmark (24, 30, 26, 27, 26), 103.

31. Magdalena Kwasna, Poland (27, 29, 30, 23, 25), 104.

32. Annalise Murphy, Ireland (38, 27, 22, 30, 30), 109.

33. Elena Oetling, Mexico (25, 28, 29, 37, 43), 119.

34. Tuula Tenkanen, Finland (23, 40, 33, 32, 32), 120.

35. Nethra Kumanan, India (35, 36, 31, 38, 37), 139.

36. Marilena Makri, Cyprus (21, 39, 43, 41, 39), 140.

37. Paige Railey, United States (37, 38, 37, 34, 34), 142.

38. Lucia Falasca, Argentina (30, 32, 41, 42, 40), 143.

39. Kamolwan Chanyim, Thailand (39, 41, 35, 35, 35), 144.

41. Norton Stephanie, Hong Kong (29, 37, 40, 40, 41), 146.

41. Khouloud Mansy, Egypt (42, 35, 39, 36, 36), 146.

42. Jalese Gordon, Antigua and Barbuda (41, 43, 36, 39, 38), 154.

43. Sophia Frances Morgan, Fiji (43, 42, 42, 43, 42), 169.

44. Rose-Lee Numa, Papua New Guinea (44, 44, 44, 44, 44), 176.

Two Person Dinghy – 470

Opening Series

Race 05

1. Japan (Ai Kondo Yoshida; Miho Yoshioka) (2, 2, 1, 1, 2, 2), 8.

2. France (Camille Lecointre; Aloise Retornaz) (8, 4, 2, 2, 1, 1), 10.

3. Britain (Hannah Mills; Eilidh McIntyre) (1, 1, 3, 3, 3, 3), 11.

4. Slovenia (Tina Mrak; Veronika Macarol) (4, 3, 4, 4, 4, 4), 19.

5. Switzerland (Linda Fahrni; Maja Siegenthaler) (7, 8, 5, 5, 5, 5), 27.

7. Sweden (Olivia Bergstrom; Lovisa Karlsson) (3, 5, 7, 7, 7, 7), 29.

7. United States (Nikole Barnes; Lara Dallman-Weiss) (5, 7, 6, 6, 6, 6), 29.

8. Italy (Elena Berta; Bianca Caruso) (6, 6, 8, 8, 8, 8), 36.

9. Netherlands (Afrodite Zegers; Lobke Berkhout) (9, 11, 9, 9, 9, 9), 45.

11. Turkey (Beste Kaynakci; Okyanus Arikan) (10, 10, 10, 10, 12, 12), 52.

11. China (Wei Mengxi; Gao Haiyan) (11, 9, 12, 12, 10, 10), 52.

12. Israel (Noya Bar Am; Shahar Tibi) (17, 17, 11, 11, 11, 11), 61.

13. Poland (Agnieszka Skrzypulec; Jolanta Ogar) (16, 13, 13, 13, 13, 13), 65.

14. Spain (Silvia Mas Depares; Patricia Cantero Reina) (12, 12, 15, 15, 15, 15), 69.

15. Brazil (Fernanda Oliveira; Ana Barbachan) (20, 14, 14, 14, 14, 14), 70.

16. Argentina (Maria Belen Tavella; Lourdes Hartkopf) (15, 15, 16, 16, 17, 17), 79.

18. Malaysia (Nuraisyah Jamil; Juni Karimah Noor Jamali) (13, 19, 17, 17, 20, 20), 86.

18. Germany (Luise Wanser; Anastasiya Winkel) (19, 16, 19, 19, 16, 16), 86.

19. Greece (Ariadne Paraskevi Spanaki; Emilia Tsoulfa) (18, 18, 18, 18, 18, 18), 90.

20. Australia (Nia Jerwood; Monique de Vries) (14, 20, 20, 20, 19, 19), 92.

21. Mozambique (Denise Parruque; Maria Machava) (21, 21, 21, 21, 21, 21), 105.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.