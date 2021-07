Olympic Sailing Results

Monday Women Windsurfer – RS:X Opening Series Race 04 1. Emma Wilson, Britain (2, 1, 1, 1, 1), 4. 3.…

Monday

Women

Windsurfer – RS:X

Opening Series

Race 04

1. Emma Wilson, Britain (2, 1, 1, 1, 1), 4.

3. Yuki Sunaga, Japan (1, 2, 4, 3, 3), 9.

3. Lu Yunxiu, China (5, 3, 2, 2, 2), 9.

4. Laerke Buhl-Hansen, Denmark (3, 4, 3, 4, 4), 14.

5. Chan Hei Man H V, Hong Kong (4, 5, 5, 5, 5), 19.

6. Tuuli Petaejae-Siren, Finland (6, 7, 6, 6, 6), 24.

7. Lilian de Geus, Netherlands (7, 6, 8, 8, 8), 29.

8. Katy Spychakov, Israel (9, 10, 7, 7, 7), 30.

9. Patricia Freitas, Brazil (8, 8, 11, 11, 11), 38.

10. Charline Picon, France (14, 12, 9, 9, 9), 39.

11. Ingrid Puusta, Estonia (11, 11, 10, 10, 10), 41.

12. Marta Maggetti, Italy (10, 9, 15, 13, 13), 45.

13. Farrah Hall, United States (15, 14, 12, 12, 12), 50.

15. Zofia Noceti Klepacka, Poland (13, 13, 14, 16, 16), 56.

15. Blanca Manchon, Spain (16, 15, 13, 14, 14), 56.

16. Maria Belen Bazo German, Peru (18, 16, 16, 15, 15), 62.

17. Siripon Kaewduang-Ngam, Thailand (20, 18, 17, 17, 17), 69.

18. Natasa Lappa, Cyprus (17, 17, 18, 18, 19), 70.

19. Demita Vega, Mexico (12, 19, 23, 22, 22), 75.

20. Maria Celia Tejerina Mackern, Argentina (23, 22, 19, 19, 18), 78.

21. Aikaterini Divari, Greece (21, 20, 20, 20, 20), 80.

23. Dilara Uralp, Turkey (19, 21, 22, 23, 23), 85.

23. Sara Cholnoky, Hungary (22, 23, 21, 21, 21), 85.

24. Nikola Girke, Canada (25, 25, 24, 24, 24), 97.

25. Amanda Ng, Singapore (24, 24, 25, 25, 25), 98.

26. Anna Khvorikova, Russia (26, 26, 26, 26, 26), 104.

27. Nadjet Berrichi, Algeria (27, 27, 27, 27, 27), 108 (DNF).

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.