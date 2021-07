Olympic Rowing Results

Wednesday Men Double Sculls Finals Final B 1. ROC (Ilya Kondratev; Andrey Potapkin), 6:13.73. 2. New Zealand (Jack Lopas; Christopher…

Wednesday

Men

Double Sculls

Finals

Final B

1. ROC (Ilya Kondratev; Andrey Potapkin), 6:13.73.

2. New Zealand (Jack Lopas; Christopher Harris), 6:15.51.

3. Romania (Ioan Prundeanu; Marian Enache), 6:16.86.

4. Ireland (Ronan Byrne; Philip Doyle), 6:16.89.

5. Germany (Stephan Krueger; Marc Weber), 6:18.13.

6. Lithuania (Saulius Ritter; Aurimas Adomavicius), 6:20.87.

Final A

1. France (Hugo Boucheron; Matthieu Androdias), 6:00.33.

2. Netherlands (Melvin Twellaar; Stefan Broenink), 6:00.53.

3. China (Liu Zhiyu; Zhang Liang), 6:03.63.

4. Britain (Graeme Thomas; John Collins), 6:06.48.

5. Switzerland (Barnabe Delarze; Roman Roeoesli), 6:09.05.

6. Poland (Miroslaw Zietarski; Mateusz Biskup), 6:09.17.

Four

Finals

Final B

1. Poland (Mateusz Wilangowski; Mikolaj Burda; Marcin Brzezinski; Michal Szpakowski), 5:57.17.

2. Canada (Jakub Buczek; Luke Gadsdon; Gavin Stone; William Crothers), 5:58.29.

3. Switzerland (Paul Jacquot; Markus Kessler; Joel Schuerch; Andrin Gulich), 6:02.32.

4. South Africa (Lawrence Brittain; Kyle Schoonbee; John Smith; Sandro Torrente), 6:09.85.

Quadruple Sculls

Finals

Final B

1. China (Yi Xudi; Zang Ha; Liu Dang; Zhang Quan), 5:46.07.

2. Germany (Tim Ole Naske; Karl Schulze; Hans Gruhne; Max Appel), 5:46.78.

3. Norway (Martin Helseth; Olaf Karl Tufte; Jan Oscar Stabe Helvig; Erik Andre Solbakken), 5:47.34.

4. Lithuania (Armandas Kelmelis; Martynas Dziaugys; Dovydas Nemeravicius; Dominykas Jancionis), 5:51.64.

Women

Double Sculls

Finals

Final B

1. Australia (Amanda Bateman; Tara Rigney), 6:57.71.

2. France (Helene Lefebvre; Elodie Ravera-Scaramozzino), 6:58.52.

3. Italy (Alessandra Patelli; Chiara Ondoli), 6:58.88.

4. Czech Republic (Lenka Antosova; Kristyna Fleissnerova), 6:59.19.

5. Germany (Annekatrin Thiele; Leonie Menzel), 7:01.21.

6. ROC (Ekaterina Pitirimova; Ekaterina Kurochkina), 7:01.83.

Final A

1. Romania (Ancuta Bodnar; Simona Radis), 6:41.03.

2. New Zealand (Brooke Donoghue; Hannah Osborne), 6:44.82.

3. Netherlands (Roos de Jong; Lisa Scheenaard), 6:45.73.

4. Lithuania (Donata Karaliene; Milda Valciukaite), 6:47.44.

5. United States (Kristina Wagner; Genevra Stone), 6:52.98.

6. Canada (Gabrielle Smith; Jessica Sevick), 6:53.19.

Quadruple Sculls

Finals

Final B

1. Britain (Hannah Scott; Mathilda Hodgkins Byrne; Charlotte Hodgkins Byrne; Lucy Glover), 6:25.14.

2. New Zealand (Georgia Nugent-O’leary; Ruby Tew; Eve Macfarlane; Olivia Loe), 6:29.00.

3. France (Violaine Aernoudts; Margaux Bailleul; Marie Jacquet; Emma Lunatti), 6:29.70.

4. United States (Cicely Madden; Alison Rusher; Meghan O’Leary; Ellen Tomek), 6:30.03.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.