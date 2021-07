Olympic Men’s Rugby Glance

All Times GMT Group A Country W L T Pts Argentina 0 0 0 0 Australia 0 0 0 0…

All Times GMT

Group A

Country W L T Pts Argentina 0 0 0 0 Australia 0 0 0 0 New Zealand 0 0 0 0 South Korea 0 0 0 0

Group B

Country W L T Pts Britain 0 0 0 0 Canada 0 0 0 0 Fiji 0 0 0 0 Japan 0 0 0 0

Group C

Country W L T Pts Ireland 0 0 0 0 Kenya 0 0 0 0 South Africa 0 0 0 0 United States 0 0 0 0

Monday, July 26

Fiji vs Japan 0000 GMT

Britain vs Canada 0030 GMT

New Zealand vs South Korea 0100 GMT

Australia vs Argentina 0130 GMT

South Africa vs Ireland 0200 GMT

United States vs Kenya 0230 GMT

Britain vs Japan 0730 GMT

Fiji vs Canada 0800 GMT

New Zealand vs Argentina 0830 GMT

Australia vs South Korea 0900 GMT

United States vs Ireland 0930 GMT

South Africa vs Kenya 1000 GMT

Tuesday, July 27

Canada vs Japan 0000 GMT

Fiji vs Britain 0030 GMT

Argentina vs South Korea 0100 GMT

New Zealand vs Australia 0130 GMT

Kenya vs Ireland 0200 GMT

South Africa vs United States 0230 GMT

TBD 0730 GMT

TBD 0800 GMT

Quarterfinal 0830 GMT

Quarterfinal 0900 GMT

Quarterfinal 0930 GMT

Quarterfinal 1000 GMT

Wednesday, July 28

Placing 0000 GMT

Placing 0030 GMT

TBD 0100 GMT

TBD 0130 GMT

Semifinal 0200 GMT

Semifinal 0230 GMT

Placing 0730 GMT

Placing 0800 GMT

Bronze Medal 0830 GMT

Gold Medal 0900 GMT

Medal Ceremony 0930 GMT

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.